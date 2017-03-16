Равно три года прошло с даты, когда состоялся крымский референдум. 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России. С тех пор уже в четвертый год подряд в Москве и регионах страны проходит торжественные митинги в честь этого события. В 2017 году в Барнауле такой пройдет уже в четвертый раз. Митинговать будут все же: чиновники администрации региона и города, представители партий "Единая Россия", "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ, представители православной церкви, ОНФ, общественных организаций, ну и, конечно, основная масса — бюджетники.

Все эти три года представители вышеперечисленных групп выступали за присоединение Крыма к России. Против — только либералы.

Не зря ли Крым вернулся в Россию? Об этом мы спросили нескольких местных политиков.

Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края:

"Я был непосредственным участником подготовки референдума, в составе группы депутатов Госдумы дважды выезжал в Крым, встречался там с депутатами органов местного самоуправления, медиками, студентами. Состояние крымского здравоохранения на тот момент напоминало российское в 90-е годы, когда нечем было оперировать и мне приходилось вскрывать мобилизационные склады для снабжения больниц операционными наборами. В Крыму лет по двадцать не ремонтировали больницы, пациенты приходили со своими лекарствами, продуктами и постельным бельем, не было оборудования, медики месяцами не получали заработную плату — все это и многое другое происходило оттого, что Крым финансировался Украиной по остаточному принципу. Основное население Крыма — русские, есть татары, поэтому референдум прошел активно, решение людей было ожидаемо: возвращение полуострова в состав Российской Федерации — событие исторически оправданное и по-человечески понятное.

Теперь, спустя три года, ситуация там во многом изменилась к лучшему: решены вопросы с электро- и водоснабжением региона, пенсии доведены до среднего уровня по России, идет строительство моста, связывающего полуостров с остальной частью страны. Продолжается модернизация здравоохранения. Поскольку это теперь российский регион, то и работать медики должны по нашим стандартам и порядкам, а для этого должно быть соответствующее оборудование. На момент вхождения Крыма в состав РФ там не было ни одного томографа, не говоря уже об ангиографах и другой технике. Сейчас все это уже есть и оснащение в больницах полуострова вполне приличное. Я регулярно встречаюсь с крымскими коллегами — депутатами и врачами, год назад мы проводили там Форум по здравоохранению и я знаю, что люди не жалеют о своем решении, они рады присоединению к России, так что этот процесс был полностью оправдан. Хотя есть, конечно, проблемы с экономическим развитием Крыма и некоторым иждивенческим отношением к России.

Присоединение Крыма к России стало также поводом для введения против нашей страны санкций. Но нужно понимать, что основная их причина — не само присоединение, а самостоятельная политика России, отказ плясать под дудку США, в отличие от Европы. Впрочем, некоторые санкции нам даже помогли, дали импульс к развитию – в сельском хозяйстве, например. К тому же, думаю, в ближайший год — два санкции все равно отменят".

Александр Молотов, депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия":

"Для меня присоединения Крыма в 2014 оказалось неожиданностью. Нет, я естественно знал бэкграунд Крымской истории с передачей его УССР и последующей в начале 90-х годов постановкой вопроса о возврате России, но не ожидал, что это произойдёт так быстро и в той процедуре, которая имела место три года назад.

Я поддерживал тогда и поддерживаю сейчас присоединение Крыма — считаю, что юридические основания к тому имелись. Что касается моих "ожиданий" от присоединения полуострова, то ничего такого в моем случае и не было — я изначально понимал, что Украина и Запад не оставят это без ответной реакции и поэтому предвидел и опасался введения санкций. Другое дело, что они не достигли (да и не могли в нашей ситуации достичь) своих изначальных целей. Экономика России вовсе не "разорвана в клочья" и даже наоборот назло всем врагам потихоньку начинает оживать.

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Думаю, что сейчас Крым и Донбасс скорее уже являются поводом, а не не причиной сохранения антироссийских санкций — истинной их причиной является независимая и эффективная внешняя политика России. Другой путь у России в 2014 году, разумеется, был, но рассуждать об этом в сослагательном наклонении бессмысленно — все уже произошло и произошло именно так, как, видимо, и должно было произойти. Крым — наш и все должны это принять как данность".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, координатор регионального отделения партии ЛДПР:

"ЛДПР поддерживала инициативу присоединения Крыма. Наш лидер Владимир Жириновский давно говорил Владимиру Путину, что Крым пора возвращать. Так что он, как всегда, спрогнозировал ход истории. И сейчас, несмотря на экономические трудности в Крыму, несмотря на "санкционные обиды" Запада, очевидно, что иного варианта не было у нас. Мне кажется, если бы не присоединение — Крым бы попросту разгромили украинские "герои", а мы бы не смогли спокойно на это смотреть, обязательно вмешались, пришлось бы идти на уступки и так далее. А санкции... Да в любом случае были бы! Поэтому считаю, что все произошло так, как должно было произойти — наиболее мирным путем. И событие это очень сплотило русский народ!"

Мария Прусакова, депутат АКЗС, лидер краевого комитета КПРФ в Алтайском крае и глава фракции КПРФ в АКЗС:

"После трех лет эта вся эйфория, столкнувшись с сегодняшними реалиями, уже не столь безоговорочна. Безусловно, расширение границ нашего государства — хорошо. КПРФ последние 20 лет всегда говорила о необходимости возвращения Крыма в Россию. Другое дело, как это сегодня сказалось на нашем бюджете. И мы понимаем, что успехи во внешней политике, к сожалению, уводят нас от повестки социально-экономических проблем внутри страны. Не могу дать однозначную оценку, но все же больше за".

Иван Мордовин, депутат АКЗС, фракция "Единая Россия":

"Мои ожидания оправдались в полной мере. Сегодня спустя три года особенно отчетливо начинаешь понимать, что другого пути у России не было. Взяв Крым под свою защиту после государственного переворота в Украине, Россия сделала самое главное — спасла мирных людей, проживающих в этом регионе, от физического уничтожения украинскими радикалами. Это был единственный верный шаг и с позиции обеспечения национальной безопасности нашего государства. Если бы Крым не вернулся в Россию, совершенно очевидно, в севастопольскую бухту вошли бы американские авианосцы. Мы остались бы без военно-морского щита на юге страны.

За прошедшие три года все наши зарубежные партнеры должны уже были понять, что Крымский полуостров с составе России — это навсегда. Я считаю, что никакие международные санкции этого не изменят. Санкциями нас пытаются наказать за всю независимую политику, которую Россия настойчиво проводит на международной арене, в этом истинная причина, а Крым является лишь поводом.

Три года назад я, безусловно, был сторонником возвращения Крыма, остаюсь им и сегодня. Но пожалуй, только с течением времени начинаешь понимать масштаб того исторического события, очевидцами которого мы все стали весной 2014 года".

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской городской думы, руководитель регионального отделения РПР-ПАРНАС:

"Разве кто-то ожидал быстрых перемен? Дмитрий Анатольевич, помню, призвал затягивать пояса. Еще помню, что когда Ден Сяо Пина в 1989 году спросили о том, что он думает об итогах Великой Французской революции 1793 года, он ответил, что 200 лет еще небольшой срок для однозначных выводов…

Сегодня за неверно истолкованный ответ на вопрос за я или против можно угодить на 5 лет! Стоит ли рассуждать на тему, которая пока еще закрыта для объективного, всестороннего обсуждения?

Даже президент Путин за две недели до известных событий говорил, что в планах России нет присоединения Крыма. Единственный политик, кто актуализировал эту тему, был Юрий Лужков, да и тот был потом изгнан со всех постов.

Я служил в армии и знаю, что солдат видит ситуацию только перед своим окопом. А вот генерал знает гораздо больше… Хочется верить, что президент знал, что делает и предвидел все возможные последствия, отправляя туда солдат.

Большинство россиян одобряет присоединение Крыма, несмотря на то, что даже ближайшие наши союзники не спешат признавать присоединение. В 1991 году крымчане, находясь в составе Украинской ССР, на референдуме в декабре проголосовали за независимость Украины. Тогда, в Украине жили намного сытнее, сам это видел своими глазами, находясь в Крыму в ноябре 1991 года. Сейчас они проголосовали за вхождение в Россию и, доведись провести референдум по международным меркам, насколько я представляю ситуацию в Крыму с Алтая, сделали бы то же самое. Это их выбор и наши деньги. Последнее, кстати, нужно Алтаю не меньше, ибо сибирский Крым — это Алтай!

Я считаю, что Крым еще является причиной санкций против России. Несколько дней назад Европейский Союз, наш главный торгово-экономический партнер, продлил санкции против российских 150 физических и 37 юридических лиц, которые, как записано в их решении: "угрожают территориальной целостности Украины". Наш МИД в этом видит политическую подоплеку. А между тем, в условиях конфронтации с соседней Украиной и с Западом, Крым, по рейтингу экспертов Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина вошел в десятку наиболее политически неблагополучных регионов России. Глава республики Сергей Аксенов договорился до того, что в России надо вернуть монархию.

А насчет того, был ли тогда у России другой путь... Выбор есть всегда, но история не терпит сослагательного наклонения. У меня на счет вариативности решений тех дней — собственное мнение, отличное как от официальной трактовки, так и от позиции моей собственной партии. Но эта позиция требует отдельного, очень сложного разговора".

Марина Ермоленко, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Барнаульской городской думы, фракция "Единая Россия":

"В неспокойном 2014 году не было у нас другого выхода, как протянуть крепкую дружескую руку жителям Крыма, которые в большинстве своем всегда считали полуостров частью России. И это мнение они единодушно высказали в ходе референдума. Нельзя не учитывать мнение людей. И в 2014 году Россия не допустила ошибки 90-х.

У меня не было, да и не могло быть иного мнения, отличного от мнения жителей Крыма. У нас общая история, общее героическое прошлое. И то, что выбор жителей легендарного полуострова был долгожданным и осознанным, я убедилась на своем опыте, побывав в Крыму в августе 2014 года. Историческая справедливость восторжествовала — Крым вернулся домой!

До сих пор я храню стихи, которые мне передала жительница Севастополя о России, о единой Родине. По первым строчкам станет понятно ее настроение.

Стучим, стучим, в твои, Россия двери,

Открой их для родных своих детей,

Мы в чудеса, пожалуй, и не верим,

Но без чудес на свете жить трудней.

Уж сколько лет, мы просим, и мы молим,

Крым твой, Россия, мы хотим домой!"

Александр Иванов, депутат БГД, фракция "Единая Россия", заместитель секретаря реготделения "Единой России":

"Воссоединение Крыма с Россией является очень значимым событием, как для самого полуострова, так и для страны в целом. События 2014 года восстановили историческую справедливость и вернули наших соотечественников домой. За три года можно сказать, что Крым уверенно занял свое место среди регионов России, продолжая развиваться и заявлять о себе как об одной из житниц страны.

Для меня, как человека, много лет занимающегося развитием движения студенческих отрядов, Крым — особенный регион. Представители студенческих движений Алтайского края и Крыма поддерживают постоянный контакт для обмена опытом. Бойцы наших студенческих отрядов регулярно участвуют в мероприятиях и событиях, проходящих на полуострове. Так, например, в 2016 году студенческий строительный отряд "22 регион" (Алтайский государственный аграрный университет) принял участие в сборе фруктов на объектах АО "Крымская фруктовая компания". По итогам проделанной работы во Всероссийском сельскохозяйственном отряде "Крым 2016" "22 регион" был признан лучшим отрядом и получил знамя".