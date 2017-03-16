Четверг, 16 Март, 08:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,11
€ 62,84
Brent
$ 51,5
-8°
Обь
29см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

"Крым — наш, и все должны это принять": опрос алтайских политиков

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Что говорят о присоединения Крыма к России алтайские политики?

Фото: mosvedi.ru

Равно три года прошло с даты, когда состоялся крымский референдум. 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России. С тех пор уже в четвертый год подряд в Москве и регионах страны проходит торжественные митинги в честь этого события. В 2017 году в Барнауле такой пройдет уже в четвертый раз. Митинговать будут все же: чиновники администрации региона и города, представители партий "Единая Россия", "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ, представители православной церкви, ОНФ, общественных организаций, ну и, конечно, основная масса — бюджетники.

Все эти три года представители вышеперечисленных групп выступали за присоединение Крыма к России. Против — только либералы.

Не зря ли Крым вернулся в Россию? Об этом мы спросили нескольких местных политиков. 

Николай Герасименко, депутат Госдумы от Алтайского края:

"Я был непосредственным участником подготовки референдума, в составе группы депутатов Госдумы дважды выезжал в Крым, встречался там с депутатами органов местного самоуправления, медиками, студентами. Состояние крымского здравоохранения на тот момент напоминало российское в 90-е годы, когда нечем было оперировать и мне приходилось вскрывать мобилизационные склады для снабжения больниц операционными наборами. В Крыму лет по двадцать не ремонтировали больницы, пациенты приходили со своими лекарствами, продуктами и постельным бельем, не было оборудования, медики месяцами не получали заработную плату — все это и многое другое происходило оттого, что Крым финансировался Украиной по остаточному принципу. Основное население Крыма — русские, есть татары, поэтому референдум прошел активно, решение людей было ожидаемо: возвращение полуострова в состав Российской Федерации — событие исторически оправданное и по-человечески понятное.

Теперь, спустя три года, ситуация там во многом изменилась к лучшему: решены вопросы с электро- и водоснабжением региона, пенсии доведены до среднего уровня по России, идет строительство моста, связывающего полуостров с остальной частью страны. Продолжается модернизация здравоохранения. Поскольку это теперь российский регион, то и работать медики должны по нашим стандартам и порядкам, а для этого должно быть соответствующее оборудование. На момент вхождения Крыма в состав РФ там не было ни одного томографа, не говоря уже об ангиографах и другой технике. Сейчас все это уже есть и оснащение в больницах полуострова вполне приличное. Я регулярно встречаюсь с крымскими коллегами — депутатами и врачами, год назад мы проводили там Форум по здравоохранению и я знаю, что люди не жалеют о своем решении, они рады присоединению к России, так что этот процесс был полностью оправдан. Хотя есть, конечно, проблемы с экономическим развитием Крыма и некоторым иждивенческим отношением к России.

Присоединение Крыма к России стало также поводом для введения против нашей страны санкций. Но нужно понимать, что основная их причина — не само присоединение, а самостоятельная политика России, отказ плясать под дудку США, в отличие от Европы. Впрочем, некоторые санкции нам даже помогли, дали импульс к развитию – в сельском хозяйстве, например. К тому же, думаю, в ближайший год — два санкции все равно отменят".

Александр Молотов, депутат АКЗС, глава фракции "Справедливая Россия":

"Для меня присоединения Крыма в 2014 оказалось неожиданностью. Нет, я естественно знал бэкграунд Крымской истории с передачей его УССР и последующей в начале 90-х годов постановкой вопроса о возврате России, но не ожидал, что это произойдёт так быстро и в той процедуре, которая имела место три года назад.

Я поддерживал тогда и поддерживаю сейчас присоединение Крыма — считаю, что юридические основания к тому имелись. Что касается моих "ожиданий" от присоединения полуострова, то ничего такого в моем случае и не было — я изначально понимал, что Украина и Запад не оставят это без ответной реакции и поэтому предвидел и опасался введения санкций. Другое дело, что они не достигли (да и не могли в нашей ситуации достичь) своих изначальных целей. Экономика России вовсе не "разорвана в клочья" и даже наоборот назло всем врагам потихоньку начинает оживать.

Читайте также: Более двух тысяч человек приняли участие в крымском митинге в Барнауле в 2016 году

Думаю, что сейчас Крым и Донбасс скорее уже являются поводом, а не не причиной сохранения антироссийских санкций — истинной их причиной является независимая и эффективная внешняя политика России. Другой путь у России в 2014 году, разумеется, был, но рассуждать об этом в сослагательном наклонении бессмысленно — все уже произошло и произошло именно так, как, видимо, и должно было произойти. Крым — наш и все должны это принять как данность".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, координатор регионального отделения партии ЛДПР:

"ЛДПР поддерживала инициативу присоединения Крыма. Наш лидер Владимир Жириновский давно говорил Владимиру Путину, что Крым пора возвращать. Так что он, как всегда, спрогнозировал ход истории. И сейчас, несмотря на экономические трудности в Крыму, несмотря на "санкционные обиды" Запада, очевидно, что иного варианта не было у нас. Мне кажется, если бы не присоединение — Крым бы попросту разгромили украинские "герои", а мы бы не смогли спокойно на это смотреть, обязательно вмешались, пришлось бы идти на уступки и так далее. А санкции... Да в любом случае были бы! Поэтому считаю, что все произошло так, как должно было произойти — наиболее мирным путем. И событие это очень сплотило русский народ!"

Мария Прусакова, депутат АКЗС, лидер краевого комитета КПРФ в Алтайском крае и глава фракции КПРФ в АКЗС:

"После трех лет эта вся эйфория, столкнувшись с сегодняшними реалиями, уже не столь безоговорочна. Безусловно, расширение границ нашего государства — хорошо. КПРФ последние 20 лет всегда говорила о необходимости возвращения Крыма в Россию. Другое дело, как это сегодня сказалось на нашем бюджете. И мы понимаем, что успехи во внешней политике, к сожалению, уводят нас от повестки социально-экономических проблем внутри страны. Не могу дать однозначную оценку, но все же больше за".

Иван Мордовин, депутат АКЗС, фракция "Единая Россия":

"Мои ожидания оправдались в полной мере. Сегодня спустя три года особенно отчетливо начинаешь понимать, что другого пути у России не было. Взяв Крым под свою защиту после государственного переворота в Украине, Россия сделала самое главное — спасла мирных людей, проживающих в этом регионе, от физического уничтожения украинскими радикалами. Это был единственный верный шаг и с позиции обеспечения национальной безопасности нашего государства. Если бы Крым не вернулся в Россию, совершенно очевидно, в севастопольскую бухту вошли бы американские авианосцы. Мы остались бы без военно-морского щита на юге страны.

За прошедшие три года все наши зарубежные партнеры должны уже были понять, что Крымский полуостров с составе России — это навсегда. Я считаю, что никакие международные санкции этого не изменят. Санкциями нас пытаются наказать за всю независимую политику, которую Россия настойчиво проводит на международной арене, в этом истинная причина, а Крым является лишь поводом.

Три года назад я, безусловно, был сторонником возвращения Крыма, остаюсь им и сегодня. Но пожалуй, только с течением времени начинаешь понимать масштаб того исторического события, очевидцами которого мы все стали весной 2014 года".

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской городской думы, руководитель регионального отделения РПР-ПАРНАС:

"Разве кто-то ожидал быстрых перемен? Дмитрий Анатольевич, помню, призвал затягивать пояса. Еще помню, что когда Ден Сяо Пина в 1989 году спросили о том, что он думает об итогах Великой Французской революции 1793 года, он ответил, что 200 лет еще небольшой срок для однозначных выводов…

Сегодня за неверно истолкованный ответ на вопрос за я или против можно угодить на 5 лет! Стоит ли рассуждать на тему, которая пока еще закрыта для объективного, всестороннего обсуждения?

Даже президент Путин за две недели до известных событий говорил, что в планах России нет присоединения Крыма. Единственный политик, кто актуализировал эту тему, был Юрий Лужков, да и тот был потом изгнан со всех постов.

Я служил в армии и знаю, что солдат видит ситуацию только перед своим окопом. А вот генерал знает гораздо больше… Хочется верить, что президент знал, что делает и предвидел все возможные последствия, отправляя туда солдат.

Большинство россиян одобряет присоединение Крыма, несмотря на то, что даже ближайшие наши союзники не спешат признавать присоединение. В 1991 году крымчане, находясь в составе Украинской ССР, на референдуме в декабре проголосовали за независимость Украины. Тогда, в Украине жили намного сытнее, сам это видел своими глазами, находясь в Крыму в ноябре 1991 года. Сейчас они проголосовали за вхождение в Россию и, доведись провести референдум по международным меркам, насколько я представляю ситуацию в Крыму с Алтая, сделали бы то же самое. Это их выбор и наши деньги. Последнее, кстати, нужно Алтаю не меньше, ибо сибирский Крым — это Алтай!

Я считаю, что Крым еще является причиной санкций против России. Несколько дней назад Европейский Союз, наш главный торгово-экономический партнер, продлил санкции против российских 150 физических и 37 юридических лиц, которые, как записано в их решении: "угрожают территориальной целостности Украины". Наш МИД в этом видит политическую подоплеку. А между тем, в условиях конфронтации с соседней Украиной и с Западом, Крым, по рейтингу экспертов Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина вошел в десятку наиболее политически неблагополучных регионов России. Глава республики Сергей Аксенов договорился до того, что в России надо вернуть монархию.

А насчет того, был ли тогда у России другой путь... Выбор есть всегда, но история не терпит сослагательного наклонения. У меня на счет вариативности решений тех дней — собственное мнение, отличное как от официальной трактовки, так и от позиции моей собственной партии. Но эта позиция требует отдельного, очень сложного разговора".

Марина Ермоленко, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Барнаульской городской думы, фракция "Единая Россия":

"В неспокойном 2014 году не было у нас другого выхода, как протянуть крепкую дружескую руку жителям Крыма, которые в большинстве своем всегда считали полуостров частью России. И это мнение они единодушно высказали в ходе референдума. Нельзя не учитывать мнение людей. И в 2014 году Россия не допустила ошибки 90-х.

У меня не было, да и не могло быть иного мнения, отличного от мнения жителей Крыма. У нас общая история, общее героическое прошлое. И то, что выбор жителей легендарного полуострова был долгожданным и осознанным, я убедилась на своем опыте, побывав в Крыму в августе 2014 года. Историческая справедливость восторжествовала — Крым вернулся домой!

До сих пор я храню стихи, которые мне передала жительница Севастополя о России, о единой Родине. По первым строчкам станет понятно ее настроение.

Стучим, стучим, в твои, Россия двери,
Открой их для родных своих детей,
Мы в чудеса, пожалуй, и не верим,
Но без чудес на свете жить трудней.
Уж сколько лет, мы просим, и мы молим,
Крым твой, Россия, мы хотим домой!"

Александр Иванов, депутат БГД, фракция "Единая Россия", заместитель секретаря реготделения "Единой России":

"Воссоединение Крыма с Россией является очень значимым событием, как для самого полуострова, так и для страны в целом. События 2014 года восстановили историческую справедливость и вернули наших соотечественников домой. За три года можно сказать, что Крым уверенно занял свое место среди регионов России, продолжая развиваться и заявлять о себе как об одной из житниц страны.

Для меня, как человека, много лет занимающегося развитием движения студенческих отрядов, Крым — особенный регион. Представители студенческих движений Алтайского края и Крыма поддерживают постоянный контакт для обмена опытом. Бойцы наших студенческих отрядов регулярно участвуют в мероприятиях и событиях, проходящих на полуострове. Так, например, в 2016 году студенческий строительный отряд "22 регион" (Алтайский государственный аграрный университет) принял участие в сборе фруктов на объектах АО "Крымская фруктовая компания". По итогам проделанной работы во Всероссийском сельскохозяйственном отряде "Крым 2016" "22 регион" был признан лучшим отрядом и получил знамя".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

16.03.2017 07:38
- гость -

Вот кого нужно яйцами закидывать!

0  0
16.03.2017 07:42
- гость -

"Впрочем, некоторые санкции нам даже помогли" Обрушили экономику, учинили кризис. А национальная валюта подешевела в два раза. УРА!

0  0
16.03.2017 08:10
- гость -

Экономике государства выгоден низкий курс нацвалюты,учи экономику,школота!

0  0
16.03.2017 08:17
Саныч

Амик, у вас в каждой новости ошибки. Бухали вчера чтоль?

0  0
16.03.2017 08:19
Шатал Труба

08:10, я тут вопрос одному Деду задавал!!! Он так и не ответил!!! Тебе тот же задам!!! Ты фермер продаешь муку за 10000 рублей тонна: к тебе приходят одновременно два покупателя, один с 200-ми нерусскими зелеными рублями, второй с 10000 рублями. Вопрос, кому продашь муку????

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:28
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле тушили 13 сотрудников МЧС 0
08:14
Стоп-кадр. Медведь проснулся 0
08:03
Как выжить при магнитной буре? 1
07:51
Около 100 ветеранов биатлона сразятся в Барнауле за звание чемпиона страны 0
07:36
"Крым — наш, и все должны это принять": опрос алтайских политиков 5
07:21
Маньяк против красавицы и чудовища: главные премьеры недели в кино 0
07:03
Дом с камином и цветочной оранжерей продают в Барнауле за 9,9 млн руб. Фото 2
06:44
Алтайским чиновникам придется отменить отпуск на время паводка 1
06:26
Юлия Самойлова на Евровидении: что думают об этом барнаульские эксперты 1
06:01
ЖКУ для военных тоже подорожают: как изменятся тарифы в ЗАТО Сибирском? 0
05:13
Легендарная группа "Слот" отыграет в Барнауле юбилейный концерт 0
04:34
Снег, похолодание и гололед ждут жителей Алтайского края 16 марта 0
03:04
В космосе сложно заниматься сексом и зачать ребенка - ученые 1
02:01
Разрыв между богатыми и бедными в России сокращается 1
01:05
Фильм "Матрицу" переснимут без Киану Ривза и сестер Вачовски 0
00:03
Ученые выяснили, какие мысли посещают голову младенца во время сна 0
23:05
Беспроводные наушники взорвались у пассажирки самолета по пути в Мельбурн 1
22:04
Родители в Ярославской области возили ребенка в багажнике, играя в танк 2
21:01
Жених в Китае подарил своей невесте камень весом 33 тонны вместо квартиры 0
20:03
Оксана Пушкина призналась, что "никогда" не извинится перед Жириновским 1
19:47
Журналисты ток-шоу "Пусть говорят" сняли в алтайском селе передачу 0
19:23
Жириновский заявил, что не будет извиняться, но ждет извинений от Пушкиной 0
19:09
Коротко о главном: алтайская миграция, паводок и споры о монархии в России
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 марта
18:51
Волейболиста сняли с рейса авиакомпании "Победа" из-за длинных ног 3
18:34
Более 73 тыс. человек подали заявки на получение гектара на Дальнем Востоке 2
18:19
Льготные тарифы до Крыма пополнятся 15 мая еще тремя маршрутами 0
18:02
Эксперты фонда "Сколково" оценят работы молодых алтайских ученых 0
17:48
Путин прохладно относится к мысли введения монархии в России — Песков 5
17:41
Барнаульцы проведут митинг в честь трехлетия "Крымнаш" 4
17:32
Кто такая Юлия Самойлова и чем она известна? 0
17:25
СМИ: в Москве задержан шеф-редактор ИА Regnum Юрий Баранчик 4
17:13
"Самый могущественный": что рассказывает новый фильм CNN про Путина? 1
17:02
Величина прожиточного минимума в Алтайском крае сократилась на 200 рублей 5
16:55
Ребенок в приемной семье в Ульяновской области умер от полученных ожогов 0
16:32
Жириновский собрался "въехать в Кремль" и увел фракцию ЛДПР из зала Госдумы 11
16:25
"Забег" младенцев пройдет в Барнауле 2 апреля 5
16:13
Машины Lexus и Land Cruiser на Алтае пытались обменять на 5 кило героина 4
16:08
Вячеслав Володин исключил возможность возрождения монархии в России 10
15:51
Пожар случился в многоквартирном доме в Бийске 15 марта 0
15:36
Досрочные выборы из-за импичмента президента пройдут в Южной Корее 9 мая 13
15:24
СМИ: Юлия Самойлова исключена из "черных списков" на время "Евровидения" 12
15:14
Губернатор раскритиковал ряд муниципалитетов за работу с малым бизнесом 3
15:03
Торговля, ЖКХ и финансы: на что больше всего жалуются потребители на Алтае? 0
14:50
Прохожие пострадали при обрушении плитки театра музкомедии в Екатеринбурге 3
14:33
Александр Карлин встретился с росгвардейцами легендарной "дзержинки". Фото 3
14:24
Белый дом опубликовал данные о налогах Трампа за 2005 год 0
14:14
Родители повлияли на выбор профессии трети барнаульцев — опрос 0
14:06
Полиция в Бийске задержала грабителя компьютерной техники из местных школ 0
14:00
Какие поделки можно сделать из круп? 3
13:52
Скандинавский минимализм: обзор нового Volvo XC60 от Александра Михельсона 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.