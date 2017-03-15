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Администрация президента США Дональда Трампа назвала незаконной публикацию его налоговой декларации за 2005 год. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Отметим, что до этого ведущая канала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что у нее оказалась налоговая декларация Трампа за 2005 год. Мэддоу пообещала обнародовать эту декларацию Несколько позже документ был опубликован на сайте телеканала. Согласно декларации, 12 лет назад Дональд Трампа заработал 150 миллионов долларов и 38 миллионов долларов заплатил в качестве налогов. Позже эта же декларация была опубликована Белым домом.

"Абсолютно незаконно воровать и публиковать налоговые декларации", — сказано в заявлении администрации президента США.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , основной бизнес Трампа – это строительство, но его The Trump Organization занимается практически всем, начиная с проведения конкурсов красоты и заканчивая настольными играми. С 2005 года он выпускает свою линию одежды. Спустя семь лет он запустил собственный аромат Success by Trump. В 2015 году был запущен второй аромат Empire. В конце прошлого года состояние Трампа насчитывает более трех миллиардов долларов по версии Bloomberg. Forbes оценивает его состояние в 4,5 миллиарда долларов.