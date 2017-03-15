Фото: cap.ru

Опрос, проведенный сайтом по поиску работы Зарплата.ру, показал, что треть барнаульцев выбрали свою профессию под давлением родителей.

42% респондентов рассказали, что выбирали карьеру, исходя из своего желания стать стать профессионалами в определённой сфере. Среди этих участников опроса 77% довольны выбором профессии, при этом 71% респондентов трудятся по специальности.

Треть опрошенных в качестве главного фактора выбора профессии назвали доступность образования по специальности, по которой они работают.

Такое же количество участников опроса признались, что на выбор профессии повлияло мнение родителей. Среди них по специальности работает 57%, а остальные в итоге сменили работу на ту, что им все же по душе.

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Примечательно, что больше всего ко мнению родителей прислушивались бухгалтеры и строители.

Только порядка 20% респондентов определили будущую деятельность, исходя из престижности той или иной специальности.

Части респондентов в их жизненном выборе помогли тестирования на профориентацию в школе, а также мнение окружающих.

Опрос проводился среди зарегистрированных пользователей Зарплата.ру с 7 по 14 марта 2017 методом онлайн-анкетирования. Участниками исследования стали 927 жителей Барнаула.