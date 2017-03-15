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Досрочные выборы на пост президента Южной Кореи пройдут 9 мая. Это решение утвердил Госсовет страны. В предвыборной гонке не будут участвовать премьер-министр и и.о. президента страны Хван Ге Ан, пишет сайт газеты "Известия".
Эксперты пророчат победу на выборах председателю Демократической партии Мун Чжэ Ину. Ранее он уже участвовал в выборах, но незначительно уступил победу Пак Кын Хе. Также не исключено, что победят губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мен.
Недавно стало известно об импичменте президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют в коррупции, а также в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь. По информации следствия, Силь использовала связи в корыстных целях и вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента.
Ранее ИА "Амител" сообщало, что за импичмент проголосовали 234 депутата, а против — 56. Среди воздержавшихся только два человека, еще семь бюллетеней признали недействительными.
Комментарии
А правда, что президент России наградил Усманова за отказ платить налоги в России, и Вексельберга за успешное освоение бюджета фонда "Сколково"?
вот это я понимаю, демократия...
и как же южнокорейский народ с колен то вставать теперь будет!? ели не Пак Кын Хе то кто?
а у нас нет коррупции, инфа на все 146%
Загнивающие корейцы обезумели, как они могли коленом под зад Лидеру Нации - Пак Кын Хе, ведь всем известно, что Пак Кын Хе - это Южная Корея, Южная Корея - это Пак Кын Хе, не будет Пак Кын Хе - не будет Южной Кореи! Как так то?!
Те депутаты которых население страны избрало в Думу слово импичмент не знают, хотя им и не надо...
Много хороших комментов про Раду в Окраине!
Много хороших комментов про Раду в Окраине!
- гость - 15 марта 2017 г. 16:25 У тебя "хохол головного мозга" ?
А в Корее "скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт."(с)
15.03.2017 16:28 - гость -
- гость - 15 марта 2017 г. 16:25 У тебя "хохол головного мозга" ?
Не обращайте внимания. У него фугасом на фронтах с бандерофашизмом полголовы снесло, из мозга остался только спинной.