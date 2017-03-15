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Досрочные выборы на пост президента Южной Кореи пройдут 9 мая. Это решение утвердил Госсовет страны. В предвыборной гонке не будут участвовать премьер-министр и и.о. президента страны Хван Ге Ан, пишет сайт газеты "Известия".

Эксперты пророчат победу на выборах председателю Демократической партии Мун Чжэ Ину. Ранее он уже участвовал в выборах, но незначительно уступил победу Пак Кын Хе. Также не исключено, что победят губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мен.

Недавно стало известно об импичменте президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют в коррупции, а также в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь. По информации следствия, Силь использовала связи в корыстных целях и вмешивалась в государственные дела при попустительстве президента.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что за импичмент проголосовали 234 депутата, а против — 56. Среди воздержавшихся только два человека, еще семь бюллетеней признали недействительными.