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Губернатор Алтайского края Александр Карлин побывал в расположении отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Феликса Дзержинского Росгвардии в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках поездки глава края посмотрел, как проходит служба молодых людей, ознакомился с работой физкультурно-оздоровительного комплекса, музейного подразделения, а также пообщался с солдатами, прапорщиками и офицерами дивизии легендарной "дзержинки".

Отдельно Александр Карлин встретился с земляками из Алтайского края, проходящими службу в дивизии. "Мы не забываем вас в Алтайском крае. Ждем, готовы оказать помощь в обустройстве, посодействовать с учебой, работой", — подчеркнул глава региона, отметив, что край может предложить парням работу в реально секторе экономики.

Командир дивизии имени Дзержинского, гвардии генерал-майор Дмитрий Черепанов, в свою очередь, подчеркнул, что в данном подразделении уже давно сложились особые дружеские отношения с Алтайским краем и его призывниками.

