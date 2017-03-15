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Губернатор раскритиковал ряд муниципалитетов за работу с малым бизнесом

, ИА "Амител"
Вопросы развития малого и среднего предпринимательства обсудили на заседании правительства Алтайского края

Фото: администрация Алтайского края

Вопросы взаимодействия с федеральной корпорацией развития малого и среднего предпринимательства обсудили в среду, 15 марта, на заседании правительства Алтайского края, которое провел губернатор Александр Карлин.

По его словам, малый бизнес занимает очень значимое место в экономической структуре нашего региона: по своей доле в валовом региональном продукте, количеству занятых в этом секторе экономической деятельности и по платежам в бюджеты муниципальных уровней.

Александр Карлин напомнил, что на федеральном уровне в соответствии с указом президента страны Владимира Путина в 2015 году создана федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, деятельность которой направлена на координацию предоставления помощи субъектам бизнеса и сокращение административных барьеров. Так в апреле 2016 года губернатор подписал взаимодействие с корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что системная работа в это направлении дала свои плоды. В результате мы отмечаем приличные темпы развития малого и среднего бизнеса. Прежде всего, в сельской местности, где для создания условий для создания крупного бизнеса существенно меньше, чем в крупных городах. Малый и средний бизнес в Алтайском крае демонстрирует инновацию в своей структуре", — отметил Александр Карлин.

Как рассказал в ходе заседания начальник управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых, в прошлом году субъектами предоставлено 330 микрозаймов на сумму 370 миллионов рублей. Дешевых отметил, что Алтайский край одним из первых регионов, кто заключил соглашения с корпорация. Реализуются направления в области информационной, финансовой и правовой поддержки бизнеса. Только по программе кредитования малого и среднего предпринимательства в 2016 году кредиты получили 35 проектов Алтайского края на сумму 2,8 миллиарда рублей.

"В настоящее время на согласование отправило уже десять проектов на общую сумму 600 миллионов рублей. В текущем году правительство выделит на эти средства около 50 миллиардов рублей, в том числе часть транша будет транслироваться через региональные банки", — сказал Евгений Дешевых.

Однако Александр Карлин поинтересовался поинтересовался сколько средств уже освоено. На данный момент эта цифра составила около 1,7 миллиарда. Губернатор спросил Евгения Дешевых о тех компаниях, которые не смогли освоить миллиард рублей в 2016 году. Например, про научно-производственную фирму "Алтайский букет".

"Ну и что там с букетом, благоухает? Проект, как цветы, которые продают предприниматели перед 8 марта: очень красиво выглядят, но недолго живут", — спросил губернатор.

Евгений Дешевых ответил, что на прошлой неделе выезжал на предприятие, но собственник был в командировке. На полную мощность предприятие должно выйти в июле или августе 2017 года.

"Если он привезет к нам контрафакт — мы его вместе с ним отправим обратно. Надо взять сюжеты, которые вызывают у нас определенную тревогу и еще раз их проанализировать, не доводить до финала неприличного. Есть поговорка: "Для того, чтобы понять, что мясо протухло — не обязательно съедать весь кусок". Если мы понимаем, что ничего из этого продукта не получится — мы должны обязать таких предпринимателей возвращать средства. Нужно сохранить лицо, а не ждать плодов от высохшего дерева", — сказал глава региона.

Кроме того, Александр Карлин раскритиковал те муниципалитеты, которые занимают пассивную позицию в вопросе развития малого бизнеса.

Евгений Дешевых признался, проблемы есть. Так на сегодняшний день не учтены перечни имущества в 20 муниципалитетах. В частности речь идет про Чарышский, Третьяковский, Романовский, Мамонтовский, Завьяловский, Локтевский районы и другие районы.


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Комментарии

15.03.2017 16:35
- гость -

Так на сегодняшний день не учтены перечни имущества в 20 муниципалитетах. В частности речь идет про Чарышский, Третьяковский, Романовский, Мамонтовский, Завьяловский, Локтевский районы и другие районы. Источник: © ИА "Амител"

лучше напишите где учтены? ответ- нигде все в районах стоит колом. никому ничего не надо, бюджетам денег не дают , те соответственно ни с кем не рассчитываются какие там малый бизнес??? откуда??? кто ? баба валя с одной коровой?

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