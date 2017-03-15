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Проверку проводит прокуратура в связи с обрушением облицовочной плитки с фасада театра музкомедии в Екатеринбурге, в результате чего пострадали прохожие, передает ТАСС со ссылкой на данные надзорного ведомства.

Инцидент случился вечером 14 марта, когда облицовочная плитка откололась от фасада театра и упала на двух девушек. Пострадавших доставили в больницу.

В рамках проверки планируется запросить документы театра и установить лицо, ответственное за обслуживание здания. Также прокуратура установит, когда проводился ремонт фасада, кто занимался производством работ и насколько качественно их проводил.

Свердловский государственный театр музыкальной комедии был основан в 1933 году.