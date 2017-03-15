Фото: sputniknews.lt

Российскую певицу Юлию Самойлову исключили из стоп-листов на время проведения песенного конкурса "Евровидение". Об этом договорился Европейский вещательный союз, проводящий конкурс, пишет "Лента.ру".

"ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины (…) С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса "Евровидение", мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии", — сказал исполнительный директор фестиваля Йола Санд.

Читайте также: Украина пригрозила не пустить Юлию Самойлову на "Евровидение"

Позже появилась информация, что все запреты для россиянки будут сняты на время конкурса.

О том, что Россию будет представлять певица Юлия Самойлова стало известно 12 марта. Самойлова с детства является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.

Читайте также: Кобзон выступил против участия Самойловой в "Евровидении"

Отметим, что певица исполнит песню "Flame Is Burning". Как сообщалось ранее, полуфиналы конкурса пройдут в столице Украины 9 и 11 мая, а финал — 13 числа того же месяца. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В "Евровидении" будут участвовать представители 43 стран.