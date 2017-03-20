До начала майских праздников осталось совсем не много. Продолжительные выходные дни – замечательная возможность устроить себе запланированный или незапланированный отпуск. Белокуриха - отличный вариант для тех, кто устал от городской суеты и хочет насладиться чистым горным воздухом. На курорте также можно поправить свое здоровье, если сделать выбор в пользу отдыха в санатории.

Санаторий "Россия" — один из лучших здравниц Белокурихи. Уровень обслуживания в нем заметно вырос за последние годы. В санатории есть все для комфортного отдыха и эффективного лечения. Любители поплавать отметят наличие просторных бассейнов. Посетителей санатория "Россия" ждут комфортные номера различных категорий, комплексное питание (шведский стол, заказное меню и ресторанное обслуживание) и разнообразие предложений для отдыха. Любителей SPA-отдыха ждет Wellness-центр санатория, где царит особая атмосфера спокойствия и безмятежности, искусно созданная и поддерживаемая профессионалами своего дела.

Весенние цены действуют при заезде до 31 мая и распространяются на все дни отдыха, т.е. можно отдыхать в июне по выгодным майским ценам. Стоит отметить, что данное предложение является самым выгодным в году.

Находясь в санатории "Россия" можно отправиться на велосипедную и конную прогулку или открыть для себя удивительный Горный Алтай, поиграть в волейбол и настольный теннис или устроить турнир по боулингу и бильярду с друзьями, попариться в русской бане и пожарить шашлык на природе, провести вечер в уютном ресторане или от души повеселиться на дискотеке и не только.

Для всех гостей санатория пантовые ванны включены в стоимость путевки с лечением.

Помимо активного отдыха, санаторий "Россия" предлагает своим посетителям процедуры для поддержания здоровья: комплексное обследование, консультации врачей, индивидуальные программы лечебных и оздоровительных процедур. Высокая эффективность лечения и реабилитации в "России" обеспечивается многолетним опытом работы высококвалифицированного персонала, современной лечебно-диагностической базой, применением уникальных термальных радоновых вод и других природных лечебных факторов. А для гостей, проживающих в номерах повышенной комфортности, доступен более широкий спектр лечения.

Санаторий "Россия"

Алтайский край, курорт Белокуриха.

Тел. 8-800-250-3770 (бесплатно по России), 8 (385-77) 37-777

Почта: info@sanrussia.ru

Сайт: www.sanrussia.ru