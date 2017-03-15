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Пожар произошел в среду, 15 марта, в одном из многоквартирных домов на территории Бийска, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 10:09. Локализовать пожар удалось в 10:28, а ликвидировать — в 10:31.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 16 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 13 человек личного состава и 4 единицы техники". — добавляют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.