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Волейболиста новоуренгойского "Факела" Александра Кимерова сняли с рейса авиакомпании "Победа" из-за длинных ног. Об этом пишет РИА "Новости".

Рост спортсмена 215 сантиметров. Он не смог поместиться в свое кресло и сел на свободное место, расположенное около прохода.

Но это не понравилось экипажу самолета. Стюардесса рассказала пилоту воздушного судна, что ноги спортсмена в проходе очень мешают. Тогда командир экипажа вызвал наряд полиции, который высадил волейболиста из самолета.