Фото: nko22.ru

15-й забег младенцев для детей от 0 до пяти лет пройдет в Барнауле 2 апреля. В настоящее время уже проходит регистрация на это мероприятие. В этот раз на сайте организатора "Забега" mamochki22.ru и канале YouTube будет проходить его беспрерывная трансляция.

За первое три места победители получат медали с эмблемой "Забега младенцев"- золото, серебро, бронзу, а главные победители — кубки с фигуркой-символом мероприятия. Без подарка не уйдет никто - все участники получат памятные дипломы и ценные призы.

Маленькие спортсмены должны будут преодолеть дистанцию пять метров, самые младшие участники — ползком, более старшие легкоатлеты — бегом, через "препятствия", на детском "транспорте" .

Условия участия, форма для записи и другие подробности мероприятия — на сайте организатора Мамочки22: http://mamochki22.ru/zm. Справки по тел. +7 (3852) 69-95-09, WhatsApp +7-903-996-1110.