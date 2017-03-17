Праздники на время закончились. Многие магазины закончили предлагать товары со скидками. Но в сети магазинов "Охапка" по-прежнему продолжаются акции и, соответственно, снижение цен.

Стоимость некоторых акционных товаров снижена на 80%, и эта тенденция продлится до конца марта. Если вам необходимо что-то приобрести по минимальной цене, то "Охапка" — это то самое место.В данную сеть входит 56 магазинов, а это значит, что все они располагаются в шаговой доступности от дома или работы. Чтобы приобрести нужный товар по интересной цене не придется никуда ехать.

Весна это не только праздники, долгожданное солнце и веселые ручьи, весна — это еще и время подготовки к дачному сезону. Сеть магазинов "Охапка" уже готовы встретить всех дачников и садоводов. В них есть все необходимое для любителей вырастить рассаду к дачному сезону: ящики для растений, почвогрунты, удобрения и подкормки для выращивания рассады, кашпо и многое-многое другое.

Невысокие цены в магазинах сети, огромный выбор самых разных товаров, постоянные акции и скидки помогут вам сделать выбор и сам процесс покупки не только легким, но и приятным.

Адрес ближайшего магазина вы можете посмотреть на сайте www.okhapka.ru

Информация по акциям: vk.com/okhapka_official, www.instagram.com/ohapka_official

Сеть магазинов ОХАПКА: ул.Тимуровская, 17 (ТЦ "Юность"), ул.Балтийская, 23 (ТЦ "Кристалл"), пл.Победы, 12 (Автовокзал), пр.Космонавтов, 6в (ТЦ "Алтай"), Павловский тракт, 251в (ТЦ "Европа"), ул.Юрина, 299А