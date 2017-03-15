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Суд ожидает двоих мужчин, которые в Алтайском крае пытались обменять 5 килограммов героина на два дорогостоящих внедорожника.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемым инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, весной прошлого года злоумышленники пытались подыскать и приобрести за половину реальной стоимости дорогостоящие угнанные автомобили для дальнейшей продажи по более высокой цене.

"После того, как ими были подобраны и оценены два автомобиля Toyota Land Cruiser 200, Lexus 570, которые, как они полагали, лишились законных владельцев и числятся в угоне, на обмен за транспортные средства предложили 5 килограммов героина", — уточняют в прокуратуре.

Предлагаемый наркотик позиционировался сбытчиками, как афганский высококонцентрированный героин стоимостью более 6 млн рублей.

После передачи героина обвиняемые были задержаны работниками управления ФСБ по Алтайскому краю.