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Вячеслав Володин исключил возможность возрождения монархии в России

, ИА "Амител"
По словам спикера Госдумы, стране необходимо смотреть в будущее, а не в прошлое

Фото: saroblnews.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал бесперспективной мысль о возрождении монархии в России, реагируя на слова главы Крыма Сергея Аксенова.

"Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое", — цитирует Володина "Интерфакс".

Напомним, ранее руководитель Крыма Сергей Аксенов высказал мысль о том, что России нужна монархия.

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"Пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры", — подчеркнул глава региона.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.03.2017 16:21
Гонец из Пензы

что-то г-н володин начал много позитивных заявлений делать

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15.03.2017 16:24
Остин Пауэрс

Монархия - это тебе не триппер, её нельзя подцепить в одночасье, от какой-нибудь доброй женщины. Для становления двора нужны княжества с князьями-богатырями и с дружинами отчаянных смельчаков-головорезов, которые, время от времени будут воевать между собой за приграничные земли и иногда собираться в объединённое русское войско, чтобы отразить нападение врага или наоборот для того, чтобы самим пограбить грузин, украинцев, прибалтов, азербайджанцев.... Потом, через несколько поколений, князья должны собраться за круглым столом и выбрать царя из своего круга.

Коронуете сейчас В.Путина, а дальше что, кто станет его аристократией, если почти никто из путинских чиновников в армии не служил, дети их за границей, а случись сегодня война, никто из них не поведёт батальоны в атаку? Туфта какая-то, лучше не позорьте институт монархии - это дело серьёзное, для настоящих рыцарей, это вам не федеральный и муниципальный бюджет пилить.

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15.03.2017 16:32
- гость -

Если исходить из опыта, то рьяно отрицаемое рано или поздно становится явью. Повышение пенс. возраста, например, или платные лечение-образование. Впрочем, говорит уверенно, это бодрит.

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15.03.2017 16:34
Коренной житель АК

В рф сейчас президентский авторитаризм/авоторитетизм так что кремлю она не нужна. Интересно Путин бы согласился официально быть монархом.

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15.03.2017 16:41
- гость -

Не ну а так то ничё, ещё и крепостное право ввести. Я бы десяток душ взял, членов ер. Мужики по двору работали, девки по дому. И бабку сказительницу (матвиенко). Она бы мне сказки на ночь рассказывала. . . про демократию и светлое будущее.

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