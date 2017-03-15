Фото: saroblnews.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал бесперспективной мысль о возрождении монархии в России, реагируя на слова главы Крыма Сергея Аксенова.

"Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое", — цитирует Володина "Интерфакс".

Напомним, ранее руководитель Крыма Сергей Аксенов высказал мысль о том, что России нужна монархия.

Читайте также: Министру Ткачеву напомнили, что источником власти в России является народ

"Пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры", — подчеркнул глава региона.