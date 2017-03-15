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Девятилетний мальчик умер в поселке Старая Кулатка (Ульяновская область) в приемной семье, получив многочисленные ожоги тела. Об этом пишет "Лента.ру".

Как сообщается, у ребенка от ожогов пострадало 79% кожного покрова. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "Причинение смерти по неосторожности".

Известно, что ребенок воспитывался с еще двумя приемными девочками. Также у его родителей был и родной ребенок. Семья характеризуется как благополучная — мать работает в социальном центре, отец временно безработный.

Приемная мать мальчика рассказал, что ребенок сам себя поджег. Когда она зашла в комнату, то он горел. При этом врачей она вызвала далеко не сразу. Всю ночь мальчик пробыл в агонии.