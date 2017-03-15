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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после перепалки с депутатами от "Единой России" вывел свою фракцию из зала заседаний Госдумы, передает РИА Новости.

Так, в своем выступлении Жириновский остановился на том, что по его мнению, на представителей ЛДПР оказывается давление подмосковной Рузе. Также он негативно отозвался о властях Подмосковья и о "Единой России", назвав регион криминальным.

Депутатов от правящей партии он обвинил в подкупе.

"И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы", — пригрозил лидер ЛДПР.

Вице-спикер нижней палаты парламента, видный единоросс Сергей Неверов, реагируя на сказанное, попросил думскую комиссию по этике со вниманием отнестись к заявлению Жириновского. Неверов также подчеркнул, что политические выступления не должны быть оскорбительными и хамскими.

Затем Жириновский вывел депутатов своей фракции из зала заседаний.