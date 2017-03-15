Фото: rusgosnews.com
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после перепалки с депутатами от "Единой России" вывел свою фракцию из зала заседаний Госдумы, передает РИА Новости.
Так, в своем выступлении Жириновский остановился на том, что по его мнению, на представителей ЛДПР оказывается давление подмосковной Рузе. Также он негативно отозвался о властях Подмосковья и о "Единой России", назвав регион криминальным.
Депутатов от правящей партии он обвинил в подкупе.
"И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы", — пригрозил лидер ЛДПР.
Вице-спикер нижней палаты парламента, видный единоросс Сергей Неверов, реагируя на сказанное, попросил думскую комиссию по этике со вниманием отнестись к заявлению Жириновского. Неверов также подчеркнул, что политические выступления не должны быть оскорбительными и хамскими.
Затем Жириновский вывел депутатов своей фракции из зала заседаний.
Комментарии
А что означает "Повнимательнее отнестись к заявлению Ж."? В преддверии марта-18 куда-нибудь свалить на время, что ли? Если серьезно, страшно, что такой злобный неадекват к власти может дорваться.
Жириновский в своем репертуаре)
16:38 да вполне он адекватный человек. Просто скоро выборы надо сцены устраивать.
Одни и те же рожи , одни и те же безумные выходки пред выборами
Надо этого комрада в кремль заселить нехай почистит партию У власти и его затем так на пенсию скоренько отправить как санитара.
"И вас под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы", — пригрозил лидер ЛДПР. ================== ну это не экстремизьм. он просто пообещал. хороший артист всё-таки вольфыч. оскар по нему плачет
15.03.2017 17:02 Гонец из Пензы
Тут как бы должно быть выполнено одно условие) он должен въехать. а иначе все можно фантазиями назвать))
А ведь устами Жириновского часто высказывается мнение Кремля.
Вольфыч, если б ты знал , сколько сторонников у тебя в этом плане
Он серьёзно себя считает жемчужиной в навозной кучи?
скорее он считает вас навозной кучей