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Беспроводные наушники взорвались у пассажирки самолета по пути в Мельбурн

, ИА "Амител"
Женщина спала, когда наушники взорвались. Она получила многочисленные ожоги лица, рук и шеи

Фото: pixabay.com

Беспроводные наушники взорвались у пассажирки самолета, летевшей из Пекина в Мельбурн. В результате, женщина получила многочисленные ожоги лица, рук и шеи, пишет ИА Regnum.

Как пишет издание, ЧП случилось на третьем часу полета. Женщина в это время спала в наушниках в ушах. Сообщается, что у устройства взорвалась батарея.

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Женщина схватилась за лицо, сорвала с головы наушники и бросила их на пол. Обугленные наушники — успели расплавиться их батарея и крышка устройства. Стюардесса подобрала расплавленное устройство и положила его в воду.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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