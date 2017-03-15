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Беспроводные наушники взорвались у пассажирки самолета, летевшей из Пекина в Мельбурн. В результате, женщина получила многочисленные ожоги лица, рук и шеи, пишет ИА Regnum.

Как пишет издание, ЧП случилось на третьем часу полета. Женщина в это время спала в наушниках в ушах. Сообщается, что у устройства взорвалась батарея.

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Женщина схватилась за лицо, сорвала с головы наушники и бросила их на пол. Обугленные наушники — успели расплавиться их батарея и крышка устройства. Стюардесса подобрала расплавленное устройство и положила его в воду.