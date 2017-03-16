На рынке недвижимости Барнаула наиболее распространены новостройки условной категории "эконом". Но все чаще посредством рекламы и хорошо продуманной легенды экономную недвижимость пытаются представить классом повыше – комфортной или даже премиальной. Это делается для привлечения большего внимания к объекту, особенно в нынешних условиях, при которых предложение на рынке первичного жилья несколько превышает спрос. В то же время существуют вполне четко прописанные СНиПы и СП, определяющие, к какому из классов относится то или иное жилье.
Эконом
Стандарты жилья класса "эконом":
- Высота потолков – менее 2,7 м
- Площадь кухни – до 8 кв. м (возможна кухня-ниша)
- Площадь квартир: 1-комнатная – 28-34 кв. м, 2-комнатная – 44-50 кв. м, 3-комнатная – 56-65 кв. м, 4-комнатная – 70-85 кв. м
- Стандартная внутренняя отделка общественных зон (подъезд, лестнично-лифтовые площадки)
- Архитектура представлена, как правило, серийными проектами повторного применения
По этим признакам более 90% всех новостроек в городе соответствуют классу "эконом", но среди экономичного жилья имеет место своя градация: от чуть более комфортных апартаментов до квартир с крошечной жилой площадью, параметры которых не дотягивают даже до минимальных требований.
Обычно жилье эконом-класса строится подальше от центра – в так называемых "перспективных" микрорайонах. У Барнаула есть свои особенности: значительные площади частного сектора и достаточно высокие ставки на аренду земли под комплексную квартальную застройку.
Наиболее популярные конструктивные схемы для такого жилья – сборные конструкции из железобетонных панелей и железобетонный каркас с заполнением стен газобетоном. Фасадная система при этом может быть как керамогранитная, так и более экономная, "мокрая". Обе они требуют достаточно высокой квалификации при монтаже и имеют ограниченный срок эксплуатации: в среднем 25 лет.
"Хай-тек" от ООО "Администрация"
Здание на берегу Пивоварки на улице Северо-Западная, 81 можно отнести к яркому примеру сверхэкономичного жилья. Заявленная площадь квартир в этом здании – от 21,05 до 27,75 кв. м (а без санузла, балкона и кухни-ниши – 8 кв. м). На семи жилых этажах размещено 89 таких квартир-студий, парковочных мест же всего 15.
Из строящихся зданий похожими параметрами обладает апарт-отель "SKY-M" на улице Шумакова, 21: высота потолков здесь составляет 2,54 м; площадь номеров – от 15,1 кв. м; все та же коридорная система.
Но есть одно серьезное отличие в подаче: речь идет не о квартирах-студиях, а уже об апартаментах, с гостиничным сервисом. Правда, в какую сумму обойдется сервис, не уточняется. Цены на апартаменты начинаются от 649 тысяч рублей.
"Аккордеон" от ООО ИСК "Союз"
"Дом-аккордеон", расположенный на улице Беляева, 15 – объект точечной застройки вдали от центра и один из образцов усовершенствованного эконом-класса. Как сказано в проектной декларации, отсутствие мест для занятия спортом и отдыха детей компенсируется наличием других площадок поблизости и спортивным ядром у близлежащей школы. Так же дела обстоят и с парковочными местами: транспорт предлагается ставить в расположенных неподалеку гаражных кооперативах.
У квартир "Аккордеона" достаточно приличные площади, которые, хоть не намного, но превышают нормативы для класса "эконом": кухня – 8, 6 кв. м; общая площадь однокомнатной квартиры – 44,6 кв. м, двухкомнатной – 55,4 кв. м. Высота потолка составляет 2,54 м, что на 4 сантиметра больше установленного минимума.
"Аквариум" с высоким потолком
Самые высокие для эконом-класса потолки – 2,65 м – обнаружены в домах из новой серии крупнопанельного домостроения от Майминского завода железобетонных изделий. Знаменитые "Космонавты" от "ЭТОДОМ" на Эмилии Алексеевой, 10 и "Аквариум" на Смирнова 1-а от "ИнДаХаус". Это объекты точечной застройки с индивидуальным оформлением фасадов и уникальным подходом к организации дворового пространства, но в их основе – серия ЖБИ повторного применения. В планировках используются кухни-ниши, объединенные с гостиной, площадью от 5 кв. м. Площади квартир немного не дотягивают до минимальных стандартов: 1-комнатные квартиры – 27 кв. м, 2-комнатные – от 37 кв. м, 3-комнатные – от 56 кв. м, 4-комнатные – от 78 кв. м.
Комфорт
Главные признаки квартир класса "комфорт":
- Высота потолков – выше 2,7 м.
- Площадь кухни – от 8 кв. м.
- Площадь квартир: 1-комнатная – от 34 кв. м (студии – от 28 кв. м), 2-комнатная – от 50 кв. м, 3-комнатная – от 65 кв. м, 4-комнатная – от 85 кв. м, и 5-комнатная – от 100 кв. м.
- Среди желательных признаков – изолированные комнаты, наличие больших балконов, кладовок. В идеале – наличие эркеров и летних помещений.
В архитектурном плане дома комфорт-класса могут быть усовершенствованными проектами повторного применения с яркими индивидуальными чертами или собственно индивидуальные проекты.
Квартиры, как правило, сдаются под отделку, но радиаторы отопления (сразу с терморегуляторами), а также качественные пластиковые окна и прочные металлические двери идут в базовой комплектации.
Жилой комплекс "Большая Медведица"
Жилой комплекс состоит из нескольких зданий на улицах Партизанская и Пролетарская. Удачное расположение в административно-географическом центре города, рядом со множеством ТЦ (в частности, "Сити-Центром") и недалеко от парковых зон, позволяет определенно отнести его к классу комфортабельного жилья. Площадь однокомнатных квартир в одном из строений (на ул. Партизанской, 150) начинается с 33,28 кв. м, двухкомнатных – от 53,43 кв. м, трехкомнатных – от 80,4 кв. м.
Жилой комплекс "Покровский"
Комплекс "Покровский" располагается рядом с одноименным собором. Потолки в чистоте достаточно высокие – 2,75 м. Площадь кухни в планировках начинается от 8,3 кв. м. Однокомнатная студия – от 27,4 кв. м (до класса "комфорт" не хватает 60 сантиметров), стандартная однокомнатная квартира – от 38,3 кв. м, двухкомнатная – от 49 кв. м. (не хватает 1 кв.м), трехкомнатная – от 70 кв. м. Общее количество наземных и подземных парковочных мест в комплексе предполагается довести до 95% от количества квартир.
"Дом с катком на крыше"
"Дом с катком на крыше" на пр. Ленина, 195-а позиционируется как дом повышенной комфортности. Высота потолков – 3 метра, площадь кухни в полноценных одно- и двухкомнатных квартирах – от 12,15 метров.
Холлы, лестничные площадки и другие помещения общественного пользования будут выполнены с улучшенной отделкой. Территория – огороженная и охраняемая, с детскими, взрослыми и спортивными площадками. Есть наземная и подземная автостоянки с общим количеством парковочных мест – 92.
"Тетрис"
Располагается комплекс близко к центру: пересечение улицы Димитрова с переулком Циолковского. Прямого выезда на проспекты Красноармейский и Строителей нет, но это плюс: меньше шума от проезжающих машин. Частный сектор вплотную к "Тетрису" не подбирается. Шаговая доступность до объектов социального назначения: 300 метров до ближайшей школы, 550 – до детсада, меньше ста – до корпуса медуниверситета, менее 500 – до поликлиники.
Сдача жилья предполагается под чистовую отделку, уже со стяжкой, металлическими дверями, полным остеклением, радиаторами отопления, разводкой водоснабжения с предустановленными счетчиками. Унитазы и раковины ставить придется самостоятельно.
Гараж-стоянка на 45 мест плюс уличная временная парковка на 30 мест – это 75 оборудованных мест для парковки на 135 квартир. Верхнее покрытие пристроенной части гаража предполагается эксплуатируемым: спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.
Бизнес-класс
Главные признаки квартир бизнес-класса:
- Высота потолков – выше 2,75 м.
- Площадь квартир: 1-комнатная – от 45 кв. м, 2-комнатная – от 65 кв. м, 3-комнатная – от 85 кв. м, 4-комнатная – от 120 кв. м, и 5-комнатная – от 150 кв. м.
- Повышенная площадь остекления (остекление в пол)
- Площадь кухни никто не считает, поскольку бизнес-класс предполагает свободные планировки, часто с пентхаусами, иногда – двухуровневые (либо с антресолями) квартиры.
Дома и комплексы бизнес-класса в России строятся только по индивидуальному проекту, и, как правило, они остаются архитектурными доминантами в своих микрорайонах.
Обязательно наличие благоустроенной, конструктивно-выделенной прилегающей территории, с огороженным периметром. Вход и въезд – через пульт или электромагнитный замок, собственная служба охраны, круглосуточное видеонаблюдение по периметру и в общественных зонах. Что до географии, то однозначно речь должна идти о центре, о местах концентрации деловых, административных и политических узлов.
"Собрание"
Дом на улице Гоголя, 46-а географически и архитектурно вполне соответствует бизнес-классу.
Планировки квартир - свободные, количество квартир – 80 с площадью от 38 до 124 кв. м. Количество парковок на двухуровневой подземной автостоянке – 76, при этом бесшумные лифты доставляют на любой из этажей с любого из подземных уровней. Собственная газовая котельная, шикарное оформление холлов и других зон общего пользования. Огороженная дворовая территория предусматривает наличие детской площадки и зоны отдыха.
Жилой комплекс на Партизанской, 76
Новый дом на ул. Партизанской, 76, не имеющий своего фирменного названия, также позиционируется как современное жилье бизнес-класса. Однокомнатные квартиры начинаются от 50,8 кв. м, двухкомнатные – от 81,9 кв. м, трехкомнатные – 82 — 115 кв. м, четырехкомнатные – 115 кв.м.
Консьерж, видеонаблюдение, система контроля доступа (как на огороженную придомовую территорию, так и в сам дом) и локальная противопожарная система позволяют обеспечить максимум безопасности. Во дворе – более чем достаточно места для организации досуга и прогулок с детьми. Площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста соседствуют с местами отдыха для взрослых, чтобы малыши были под присмотром. Спортивная зона оборудована площадкой для настольного тенниса, баскетбола и других активных игр.
Жилой комплекс PLAZA
Жилой комплекс PLAZA на ул. Никитина, 107 соответствует обозначенному уже в названии статусу. Он заранее включает собственный торгово-офисный и спортивный центры. Архитектура глубоко индивидуальная, а наличие внутреннего двора со скульптурой в виде пирамиды – очень интересная фишка. Равно как и эксплуатируемая кровля.
Площадь кухни в квартирах начинается с 5,8 кв. м, студии – от 19 кв. м, "однушки" – от 24,5 кв. м, "двушки" – от 34,2 кв. м, "трешки" – от 74 кв. м, 4-комнатной – от 84 кв. м. Этого достаточно, чтобы отнести PLAZA в свою, индивидуальную категорию, с размещением и архитектурой премиального класса и квартирами уровня "супер-эконом".
Алтайском портале недвижимости
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Комментарии
В Барнауле нет элитного жилья, не смешите тапочки
во времена строительного бума строили хрущевки, которые проклинают по сей день, потом всякие 121, 97,464 серии, которые тоже не всем по душе! Но то, что строят в XXI веке хуже хрущевек! 15 квартир на этаже - это же общага! а квартира 15 кв.м - это коммуналка! Зато названия какие красивые! тьфу!
Вот интересно, как потом будут называть эти супер-экономы и эконом-элиты???
Тетрис - 75 парковочных мест на 135 квартир это просто смех, теперь понятно откуда название взяли. Во всех остальных домах не лучше, даже язык не повернется называть какой-либо из этих скворечников "элитным" жильем. В "Собрании" забыли указать про соседство с расположенной менее чем в 100 метрах вечно заполненной АЗС с коптящими машинами и грузовиками. Соответствует ли оно после такого умолчания бизнес-классу?
"27,4 кв. м (до класса "комфорт" не хватает 60 сантиметров)" - авторы, почитайте учебник математики за 5 класс, сколько кв.см в кв.м
Plaza отнесли в бизнес-класс???? Не смешите мои тапки! Валид статью заказал???
123 это из-за пирамиды, если ее убрать, то получится "супер-эконом"
- гость - 16 марта 2017 г. 10:23
Тетрис - 75 парковочных мест на 135 квартир это просто смех, теперь понятно откуда название взяли. Во всех остальных домах не лучше, даже язык не повернется называть какой-либо из этих скворечников "элитным" жильем. В "Собрании" забыли указать про соседство с расположенной менее чем в 100 метрах вечно заполненной АЗС с коптящими машинами и грузовиками. Соответствует ли оно после такого умолчания бизнес-классу? Источник: © ИА "Амител"
+++++++++ не понятно где у них двор будет ? где мамашкам с колясками гулять? негде((( или будут во дворы к общагам ходить? по ядринцева плотный поток рядом дома жилые- им такие "соседи" не нужны машины у суда на ночь парковать будут?
Медведица комфортабельное жильё? Да вы проектную то их гляньте: планировка обычная, строят в огородах на десяти сотках. Навтыкают свои телебашни между сараев. Ни парковки, ни детской площадки. Откупили б частный сектор хотя б до Ядринцева и построили б нормальный квартал с чистого листа. И где там парковая зона в непосредственной доступности?
единственное вменяемое предложение -649000 за квартиру
Насчет "Плазы" - если это бизнес, то что же остальное ? Комплекс строится из того же газобетона в каркасе. На тендере цены "рубились" в полтора-два раза от самых дешевых из минимально качественных материалов. Наша контора пыталась участвовать в этом безобразии по инженерке, но директор сам отказался. Будет полный "шлак".