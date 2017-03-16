На рынке недвижимости Барнаула наиболее распространены новостройки условной категории "эконом". Но все чаще посредством рекламы и хорошо продуманной легенды экономную недвижимость пытаются представить классом повыше – комфортной или даже премиальной. Это делается для привлечения большего внимания к объекту, особенно в нынешних условиях, при которых предложение на рынке первичного жилья несколько превышает спрос. В то же время существуют вполне четко прописанные СНиПы и СП, определяющие, к какому из классов относится то или иное жилье.

Эконом

Стандарты жилья класса "эконом":

Высота потолков – менее 2,7 м

Площадь кухни – до 8 кв. м (возможна кухня-ниша)

Площадь квартир: 1-комнатная – 28-34 кв. м, 2-комнатная – 44-50 кв. м, 3-комнатная – 56-65 кв. м, 4-комнатная – 70-85 кв. м

Стандартная внутренняя отделка общественных зон (подъезд, лестнично-лифтовые площадки)

Архитектура представлена, как правило, серийными проектами повторного применения

По этим признакам более 90% всех новостроек в городе соответствуют классу "эконом", но среди экономичного жилья имеет место своя градация: от чуть более комфортных апартаментов до квартир с крошечной жилой площадью, параметры которых не дотягивают даже до минимальных требований.

Обычно жилье эконом-класса строится подальше от центра – в так называемых "перспективных" микрорайонах. У Барнаула есть свои особенности: значительные площади частного сектора и достаточно высокие ставки на аренду земли под комплексную квартальную застройку.

Наиболее популярные конструктивные схемы для такого жилья – сборные конструкции из железобетонных панелей и железобетонный каркас с заполнением стен газобетоном. Фасадная система при этом может быть как керамогранитная, так и более экономная, "мокрая". Обе они требуют достаточно высокой квалификации при монтаже и имеют ограниченный срок эксплуатации: в среднем 25 лет.

"Хай-тек" от ООО "Администрация"

Здание на берегу Пивоварки на улице Северо-Западная, 81 можно отнести к яркому примеру сверхэкономичного жилья. Заявленная площадь квартир в этом здании – от 21,05 до 27,75 кв. м (а без санузла, балкона и кухни-ниши – 8 кв. м). На семи жилых этажах размещено 89 таких квартир-студий, парковочных мест же всего 15.

Из строящихся зданий похожими параметрами обладает апарт-отель "SKY-M" на улице Шумакова, 21: высота потолков здесь составляет 2,54 м; площадь номеров – от 15,1 кв. м; все та же коридорная система.

Но есть одно серьезное отличие в подаче: речь идет не о квартирах-студиях, а уже об апартаментах, с гостиничным сервисом. Правда, в какую сумму обойдется сервис, не уточняется. Цены на апартаменты начинаются от 649 тысяч рублей.

"Аккордеон" от ООО ИСК "Союз"

"Дом-аккордеон", расположенный на улице Беляева, 15 – объект точечной застройки вдали от центра и один из образцов усовершенствованного эконом-класса. Как сказано в проектной декларации, отсутствие мест для занятия спортом и отдыха детей компенсируется наличием других площадок поблизости и спортивным ядром у близлежащей школы. Так же дела обстоят и с парковочными местами: транспорт предлагается ставить в расположенных неподалеку гаражных кооперативах.

У квартир "Аккордеона" достаточно приличные площади, которые, хоть не намного, но превышают нормативы для класса "эконом": кухня – 8, 6 кв. м; общая площадь однокомнатной квартиры – 44,6 кв. м, двухкомнатной – 55,4 кв. м. Высота потолка составляет 2,54 м, что на 4 сантиметра больше установленного минимума.

"Аквариум" с высоким потолком

Самые высокие для эконом-класса потолки – 2,65 м – обнаружены в домах из новой серии крупнопанельного домостроения от Майминского завода железобетонных изделий. Знаменитые "Космонавты" от "ЭТОДОМ" на Эмилии Алексеевой, 10 и "Аквариум" на Смирнова 1-а от "ИнДаХаус". Это объекты точечной застройки с индивидуальным оформлением фасадов и уникальным подходом к организации дворового пространства, но в их основе – серия ЖБИ повторного применения. В планировках используются кухни-ниши, объединенные с гостиной, площадью от 5 кв. м. Площади квартир немного не дотягивают до минимальных стандартов: 1-комнатные квартиры – 27 кв. м, 2-комнатные – от 37 кв. м, 3-комнатные – от 56 кв. м, 4-комнатные – от 78 кв. м.

Комфорт

Главные признаки квартир класса "комфорт":

Высота потолков – выше 2,7 м.

Площадь кухни – от 8 кв. м.

Площадь квартир: 1-комнатная – от 34 кв. м (студии – от 28 кв. м), 2-комнатная – от 50 кв. м, 3-комнатная – от 65 кв. м, 4-комнатная – от 85 кв. м, и 5-комнатная – от 100 кв. м.

Среди желательных признаков – изолированные комнаты, наличие больших балконов, кладовок. В идеале – наличие эркеров и летних помещений.

В архитектурном плане дома комфорт-класса могут быть усовершенствованными проектами повторного применения с яркими индивидуальными чертами или собственно индивидуальные проекты.

Квартиры, как правило, сдаются под отделку, но радиаторы отопления (сразу с терморегуляторами), а также качественные пластиковые окна и прочные металлические двери идут в базовой комплектации.

Жилой комплекс "Большая Медведица"

Жилой комплекс состоит из нескольких зданий на улицах Партизанская и Пролетарская. Удачное расположение в административно-географическом центре города, рядом со множеством ТЦ (в частности, "Сити-Центром") и недалеко от парковых зон, позволяет определенно отнести его к классу комфортабельного жилья. Площадь однокомнатных квартир в одном из строений (на ул. Партизанской, 150) начинается с 33,28 кв. м, двухкомнатных – от 53,43 кв. м, трехкомнатных – от 80,4 кв. м.

Жилой комплекс "Покровский"

Комплекс "Покровский" располагается рядом с одноименным собором. Потолки в чистоте достаточно высокие – 2,75 м. Площадь кухни в планировках начинается от 8,3 кв. м. Однокомнатная студия – от 27,4 кв. м (до класса "комфорт" не хватает 60 сантиметров), стандартная однокомнатная квартира – от 38,3 кв. м, двухкомнатная – от 49 кв. м. (не хватает 1 кв.м), трехкомнатная – от 70 кв. м. Общее количество наземных и подземных парковочных мест в комплексе предполагается довести до 95% от количества квартир.

"Дом с катком на крыше"

"Дом с катком на крыше" на пр. Ленина, 195-а позиционируется как дом повышенной комфортности. Высота потолков – 3 метра, площадь кухни в полноценных одно- и двухкомнатных квартирах – от 12,15 метров.

Холлы, лестничные площадки и другие помещения общественного пользования будут выполнены с улучшенной отделкой. Территория – огороженная и охраняемая, с детскими, взрослыми и спортивными площадками. Есть наземная и подземная автостоянки с общим количеством парковочных мест – 92.

"Тетрис"

Располагается комплекс близко к центру: пересечение улицы Димитрова с переулком Циолковского. Прямого выезда на проспекты Красноармейский и Строителей нет, но это плюс: меньше шума от проезжающих машин. Частный сектор вплотную к "Тетрису" не подбирается. Шаговая доступность до объектов социального назначения: 300 метров до ближайшей школы, 550 – до детсада, меньше ста – до корпуса медуниверситета, менее 500 – до поликлиники.

Сдача жилья предполагается под чистовую отделку, уже со стяжкой, металлическими дверями, полным остеклением, радиаторами отопления, разводкой водоснабжения с предустановленными счетчиками. Унитазы и раковины ставить придется самостоятельно.

Гараж-стоянка на 45 мест плюс уличная временная парковка на 30 мест – это 75 оборудованных мест для парковки на 135 квартир. Верхнее покрытие пристроенной части гаража предполагается эксплуатируемым: спортивные и игровые площадки для детей и взрослых.

Бизнес-класс

Главные признаки квартир бизнес-класса:

Высота потолков – выше 2,75 м.

Площадь квартир: 1-комнатная – от 45 кв. м, 2-комнатная – от 65 кв. м, 3-комнатная – от 85 кв. м, 4-комнатная – от 120 кв. м, и 5-комнатная – от 150 кв. м.

Повышенная площадь остекления (остекление в пол)

Площадь кухни никто не считает, поскольку бизнес-класс предполагает свободные планировки, часто с пентхаусами, иногда – двухуровневые (либо с антресолями) квартиры.

Дома и комплексы бизнес-класса в России строятся только по индивидуальному проекту, и, как правило, они остаются архитектурными доминантами в своих микрорайонах.

Обязательно наличие благоустроенной, конструктивно-выделенной прилегающей территории, с огороженным периметром. Вход и въезд – через пульт или электромагнитный замок, собственная служба охраны, круглосуточное видеонаблюдение по периметру и в общественных зонах. Что до географии, то однозначно речь должна идти о центре, о местах концентрации деловых, административных и политических узлов.

"Собрание"

Дом на улице Гоголя, 46-а географически и архитектурно вполне соответствует бизнес-классу.

Планировки квартир - свободные, количество квартир – 80 с площадью от 38 до 124 кв. м. Количество парковок на двухуровневой подземной автостоянке – 76, при этом бесшумные лифты доставляют на любой из этажей с любого из подземных уровней. Собственная газовая котельная, шикарное оформление холлов и других зон общего пользования. Огороженная дворовая территория предусматривает наличие детской площадки и зоны отдыха.

Жилой комплекс на Партизанской, 76

Новый дом на ул. Партизанской, 76, не имеющий своего фирменного названия, также позиционируется как современное жилье бизнес-класса. Однокомнатные квартиры начинаются от 50,8 кв. м, двухкомнатные – от 81,9 кв. м, трехкомнатные – 82 — 115 кв. м, четырехкомнатные – 115 кв.м.

Консьерж, видеонаблюдение, система контроля доступа (как на огороженную придомовую территорию, так и в сам дом) и локальная противопожарная система позволяют обеспечить максимум безопасности. Во дворе – более чем достаточно места для организации досуга и прогулок с детьми. Площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста соседствуют с местами отдыха для взрослых, чтобы малыши были под присмотром. Спортивная зона оборудована площадкой для настольного тенниса, баскетбола и других активных игр.

Жилой комплекс PLAZA

Жилой комплекс PLAZA на ул. Никитина, 107 соответствует обозначенному уже в названии статусу. Он заранее включает собственный торгово-офисный и спортивный центры. Архитектура глубоко индивидуальная, а наличие внутреннего двора со скульптурой в виде пирамиды – очень интересная фишка. Равно как и эксплуатируемая кровля.

Площадь кухни в квартирах начинается с 5,8 кв. м, студии – от 19 кв. м, "однушки" – от 24,5 кв. м, "двушки" – от 34,2 кв. м, "трешки" – от 74 кв. м, 4-комнатной – от 84 кв. м. Этого достаточно, чтобы отнести PLAZA в свою, индивидуальную категорию, с размещением и архитектурой премиального класса и квартирами уровня "супер-эконом".

Алтайском портале недвижимости

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