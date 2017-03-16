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Чемпионат России по биатлону среди ветеранов пройдет с 17 по 19 марта в Барнауле уже в шестой раз. В Алтайский край на соревнования съедутся 93 спортсмена, которые представят 17 городов из 12 регионов страны. Организаторами стартов, как и в прошлые годы, выступают Союз биатлонистов РФ, управление по физической культуре и спорту Алтайского края, а также Барнаульский пивоваренный завод.

Как рассказал журналистам в среду, 15 марта, на пресс-конференции представитель оргкомитета Андрей Угаров, уровень участников соревнований в этом году довольно высокий. Так в этом за звание чемпиона поспорят ветераны биатлона из Алтайского края, Томска, Читы, Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Тюмени, Казани, республики Алтай. Наш регион на соревнованиях будут представлять 27 человек.

"В этом году получилась накладка по календарю. В это время проходит чемпионат мира среди ветеранов в Финляндии, поэтому многие участники поехали именно туда. Летом к нам приезжали представители Ульяновска. Им очень понравилось в Алтайском крае, поэтому они решили проводить параллельно с нами тоже чемпионат России. В союзе биатлонистов решили, что для европейской части страны будут соревнования проходить именно в Ульяновске, а для остальных в Барнауле. Дело в том, что они финансируются не из федерального бюджета, а за счет самих участников. Приехать из Москвы в Барнаул очень затратно, поэтому Союз биатлонистов России принял решение сделать соревнования одновременно в двух городах", — рассказал Андрей Угаров.

Соревнования пройдут в четырех возрастных группах. Работы над трассой ведутся каждый день. В оргкомитете уверены, что чемпионат пройдет, как и в прошлые годы, на самом высоком уровне. Главными призами станут новые смартфоны, которые получат все призеры. Однако, как отмечает главный судья гонки Анатолий Гиганов, для спортсменов главная цель — получить медали чемпионов России.

"Многие в молодости не смогли стать призерами всероссийских соревнований. А эти медали, кубки для них очень ценные. ", — отметил он.

Как и в прошлом году, организаторы установили возрастную планку на участие – 80 лет. Впрочем, самому пожилому спортсмену, который выйдет на лыжню, на момент гонки исполнится 76 лет. Им станет Анатолий Филиппов. Самому молодому — 36 лет. Организаторы обещают, что каждый ветеран получит после гонки памятные призы.

Среди известных людей, подтвердивших свое участие в стартах, – олимпийский чемпион Сергей Тарасов. Также в Барнаул приедет известная советская биатлонистка, призер нескольких Олимпиад Ольга Мельник.

В первый день соревнований, 17 марта, состоится спринтерская гонка, во второй день – гонка преследования, а самая зрелищная часть – эстафета – в заключительный день чемпионата 19 марта. Отметим, что в прошлом году чемпионами в этой дисциплине стала сборная Алтайского края, которую представляли Сергей Тарасов, а также Иван Лыжин, Владимир Толмачев и и первый вице-губернатор региона Сергей Локтев.

Соревнования состоятся 17-19 марта на биатлонном комплексе в Барнауле по адресу: улица Власихинская, 69Л. Все старты начнутся в 11.00.