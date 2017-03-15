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Более 73 тыс. человек подали заявки на получение гектара на Дальнем Востоке

, ИА "Амител"
Больше 30 тысяч заявок поступили от жителей России за последние полтора месяца

Фото: pixabay.com

Более 73 тысяч заявок поступило на сайт "НаДальнийВосток.рф" на выдачу бесплатного гектара. Из них больше 30 тысяч поступило за последние полтора месяца, пишет "Интерфакс".

Как рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, много заявлений поступило не только от жителей Дальнего Востока, но и Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края и Свердловской области. Также заявки поступают от жителей других стран.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , жители Алтайского края также не остаются в стороне и подают заявки на получение земли. Так, по данным на начало февраля, от региона было подано 25 заявок на оформление участков.

Наибольший интерес у россиян вызвали участки земли, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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