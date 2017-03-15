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Более 73 тысяч заявок поступило на сайт "НаДальнийВосток.рф" на выдачу бесплатного гектара. Из них больше 30 тысяч поступило за последние полтора месяца, пишет "Интерфакс".

Как рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, много заявлений поступило не только от жителей Дальнего Востока, но и Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края и Свердловской области. Также заявки поступают от жителей других стран.

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Как ранее сообщало ИА "Амител" , жители Алтайского края также не остаются в стороне и подают заявки на получение земли. Так, по данным на начало февраля, от региона было подано 25 заявок на оформление участков.

Наибольший интерес у россиян вызвали участки земли, расположенные на территориях Приморского края – 12853, Республики Саха (Якутия) – 11160 и Сахалинской области – 5308.