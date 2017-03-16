12 марта стало известно, что Россию на евровидении будет представлять певица Юлия Самойлова, которая является инвалидом первой группы и передвигается на коляске. Это вызвало неоднозначную реакцию общественности, так, против выступления девушки на международном конкурсе выступил Иосиф Кобзон. Что думаю об участии барнаульские общественники и культурные деятели, разбирался корреспондент Amic.ru.

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Арт-критик и галерист Вадим Климов убежден, что это плохо разыгранная политическая карта, по его мнению, только на постсоветском пространстве к инвалидам есть особое отношение, а на западе, огромной частью которого является "Евровидение", этого давно нет.

"Западная публика не будет воспринимать эту девушку, как особенную, для европейского человека инвалид такой же как все. Я считаю, что это политическая история, разыгранная на первом канале. Кроме того, только в России "Евровидение" считается каким-то важным конкурсом, в Европе это одноразовое захудалое телевизионное шоу, которое не имеет никакого политического значения. Любой футбольный матч там собирает большую аудиторию, у нас этот ажиотаж создается искусственно и навязывается российской аудитории, плюс к этому пытаются политизировать. Положительный момент в этой истории в том, что может быть это изменит в какой-то степени отношение к инвалидам именно в нашей стране, на это я надеюсь. У нас все же очень скверное отношение к ним, мы не можем создать им равные условия. Инвалиды такие же полноценные люди, но задумываться об этом мы начали только сейчас, десять лет назад об этом и не задумывались, они были людьми с ограниченными возможностями, а это не так", — считает Вадим Климов.

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Прошла информация, что на "Евровидение", которое в этому году пройдет в Украине, Самойлову не пустят, по позже стало известно, что российскую певицу все таки исключили из стоп-листов на время проведения песенного конкурса. Поэтому теперь ее поездке ничего не мешает.

Свое мнение об участии Юлии высказала и президент Алтайского краевого союза общественных организаций инвалидов Ольга Терентьева.

"Отправить Юлию на "Евровидение" — это правильное решение. Я очень рада. Как только я ее увидела, она произвела на меня большое впечатление. Инвалиды такие же люди, почему они не должны участвовать. Она красавица и голос отличный. Инвалиды должны выступать на равных, какая разница на ногах он стоит или сидит на коляске? Мы должны воспринимать это нечто естественное и судить не по внешнему виду, а по голосу", — объясняет Ольга Терентьева.

Звукорежиссер, журналист и эксперт по "Евровидению" Егор Луценко, который ранее жил в Барнауле, а теперь в Москве, сказал, что выбором он был удивлен, что посчитал его правильным.

"Возможно в любой другой год ее бы не отправили, но всему свое время и место. Юлия очень жизнерадостная, хорошая исполнительница, такие истории успеха должны вдохновлять. Так же очень удивлен, что российское общество негативно восприняло новость об участии девушки в инвалидном кресле, грустно, когда осознаешь, что нашим людям далеко до идеальной нации. Заявка первого канала это нечто большее, чем перестраховка от негативной реакции Европы, ведь начиная с Полины Гагариной Россия всегда встречалась бурными авациями, главное-история, песня, а еще важно нести в мир позитивные эмоции. С удовольствием бы поддержал Юлию в Киеве, но впервые за 5 лет я пропущу Евровидение по ряду причин", — прокомментировал Егор Луценко.

Отметим, что певица исполнит песню "Flame Is Burning". Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал — 13 числа того же месяца.