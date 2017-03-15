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Величина прожиточного минимума в Алтайском крае уменьшилась более чем на 200 рублей в сравнении с размером данного показателя, утвержденного на третий квартал 2016 года.

Так, на официальном портале правовой информации в настоящее время опубликовано постановление губернатора Алтайского края о величине прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года. Документ был подписан главой региона 13 марта.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по краю за 4 квартал 2016 года в расчете на душу населения — 8708 рублей рублей, для трудоспособного населения — 9269 рублей, для пенсионеров — 7069 рублей, для детей — 8909 рублей", — говорится в постановлении.

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Отметим, что уменьшение прожиточного минимума фиксируется по всем категориям. Напомним, что кварталом ранее данный показатель выглядел следующим образом:

в среднем на душу населения он составлял 8931 рубль;

для трудоспособного населения — 9549 рублей;

для пенсионеров – 7243 рубля;

а для детей – 8987 рублей.

Напомним, прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины и рассчитывается с использованием статистики об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен на продукты питания, а также непродовольственные товары и услуги.

В расчет берутся и расходы по обязательным платежам и сборам. В целом данный индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.