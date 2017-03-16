Главными премьерами на этой неделе в российских кинотеатрах станет красивая сказка "Красавица и чудовище" от студии Disney, который выходит с возрастным ограничением 16+, а также малобюджетный триллер "Сплит" от автора "Шестого чувства" и "Знаки". Рассказываем, о главных фильмах недели, которые не стоит пропускать.

"Красавица и чудовище"

Режиссер — Билл Кондон

В ролях — Эмма Уотсон, Дэн Стивенс

Переложение знаменитого и классического мультфильма студии Disney, который в 1992 году получил премию "Оскар" и был номинирован на звание лучшей картины года. Абсолютно культовый мультфильм решили сделать в форме игрового кино.

По сюжету, обозленная Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно до того, как с розы, подаренной Волшебницей, упадет последний лепесток. В далекой деревушке живёт красивая девушка по имени Белль. Однажды ее отец Морис отправляется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в заколдованном замке, он становится пленником Чудовища. Белль спешит отцу на помощь.

За новую вариацию "Красавицы и чудовища" взялся постановщик двух частей франшизы "Сумерки" Билл Кондон. В одной из двух главных ролей в ленте снялась Эмма Уотсон, знакомая зрителям по образу Гермионы Грейнджер из вселенной Гарри Поттера.

В России "Красавица и чудовище" выйдет с возрастным ограничение 16+ после проверки сказки Минкультом на гей-пропоганду, организованной по просьбе депутата Госдумы Виталия Милонова.

"Сплит"

Режиссер — М.Найт. Шьямалан

В ролях — Джеймс МакЭвой

Один из главных хитов 2017 года, сделанный автором знаменитого "Шестого чувства", "Знаков" и недавнего "Визита". Триллер про маньяка с расщиплением личности сделан всего за девять миллионов, но уже успел собрать около 200 миллионов. Изумительный молодой британский актер Джеймс МакЭвой сумел сыграть одновременно двадцать три личности, а концовка "Сплита" тесно связана с другими фильмами М.Найта Шьямалана.





"После тебя"

Режиссер — Анна Матисон

В ролях — Сергей Безруков

Отечественная драма очень талантливой Анны Матисон, где Сергей Безруков играет не Высоцкого, не бандита и даже не Сергея Есенина, а танцора-инвалида. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро герой Безрукова не сможет ходить, что для него равносильно смерти. Любопытно, что фильм выходит в аккурат после скандала на шоу "Минута славы".