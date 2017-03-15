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Три новых маршрута по льготным тарифам до Крыма начнут действовать с 15 мая вместе с прежними направлениями, пишет "Российская газета".

К уже действующим маршрутам будут добавлены новые. Например, из Хабаровска и Якутска на полуостров можно будет долететь за восемь тысяч рублей.

Льготная цена будет действовать весь летний сезон, а также и бархатный. Таким образом, цена по льготным тарифам будут установлены на 5,5 месяцев — до 1 ноября 2017 года.

В 2016 году Крым посетили более 5,5 миллиона туристов. Прирост отдыхающих составил больше 20% по сравнению с позапрошлым сезоном.

Известные курортные районы:

Южный берег Крыма — Ялтинский и Алуштинский регионы.

Западное побережье — Евпаторийско-Сакский регион.

Юго-Восточное побережье — Феодосийский и Судакский регионы.