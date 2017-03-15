Кто такая Юлия Самойлова?

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Как рассказывает сама Юля, она была обычным ребенком, но все резко поменялось после прививки. Девочка перестала вставать на ноги. Ребенку ставили много диагнозов, делали неутешительные прогнозы, что она не доживет и до трех лет.

Лечение не давало никаких улучшений, а вскоре состояние здоровья и вовсе начало ухудшаться. После этого мама Юли написала отказ от уколов и решила обратиться к народной медицине. Но и она не дала никаких результатов. Остались только массаж и мануальная терапия.

В детстве сверстники часто дразнили девочку, обзывая "калекой", "инвалидкой". Но и она была не промах. Юля вспоминает себя в семилетнем возрасте трудным ребенком и маленькой грубиянкой. А разобраться с обидчиками ей помогали брат Евгений и сестра Оксана.

В 13 лет Юле поставили диагноз "Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана". У девушки первая группа инвалидности и она передвигается на коляске.

Юлия восемь лет встречается с молодым человеком Алексеем, который помогает ей в организации концертов. Некоторое время они занимались рекламой и придумывали сценарии к аудиороликам, вместе открыли в Ухте фирму по изготовлению видеорекламы.