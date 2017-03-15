На 62-ом песенном конкурсе "Евровидение-2017" Россию будет представлять девушка из Республики Коми Юлия Самойлова. Что известно об этой исполнительнице и правда ли, что ее могут не пустить в Киев, читайте в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта. Как рассказывает сама Юля, она была обычным ребенком, но все резко поменялось после прививки. Девочка перестала вставать на ноги. Ребенку ставили много диагнозов, делали неутешительные прогнозы, что она не доживет и до трех лет.
Лечение не давало никаких улучшений, а вскоре состояние здоровья и вовсе начало ухудшаться. После этого мама Юли написала отказ от уколов и решила обратиться к народной медицине. Но и она не дала никаких результатов. Остались только массаж и мануальная терапия.
В детстве сверстники часто дразнили девочку, обзывая "калекой", "инвалидкой". Но и она была не промах. Юля вспоминает себя в семилетнем возрасте трудным ребенком и маленькой грубиянкой. А разобраться с обидчиками ей помогали брат Евгений и сестра Оксана.
В 13 лет Юле поставили диагноз "Спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана". У девушки первая группа инвалидности и она передвигается на коляске.
Юлия восемь лет встречается с молодым человеком Алексеем, который помогает ей в организации концертов. Некоторое время они занимались рекламой и придумывали сценарии к аудиороликам, вместе открыли в Ухте фирму по изготовлению видеорекламы.
Как рассказывает сама Юлия, к пению она была расположена с самого детства. Еще малышкой она любила повторять все звуки и подражать взрослым. Этот талант всячески поддерживала и развивала ее мама.
В 10 лет девочка впервые выступила на благотворительном концерте. После этого о ней написали в местной газете и поступило предложение брать уроки вокала у преподавателя в местном Дворце пионеров. Несколько лет Юлия занималась там, но после переезда учителя не смогла найти нового наставника.
Юля участвовала наравне с обычными ребятами в различных конкурсах. Она стала лучшей в детской номинации на региональном конкурса "Серебряное копытце-2002". На следующий год в этом же конкурсе она завоевала свое "серебро". На Всероссийском конкурсе по вокалу в Екатеринбурге в 2005 году Юля также заняла второе место. На международном фестивале "Роза Ветров" девушка заняла первое место.
Успехи были не плохие. Юля часто слышала, что у нее есть талант, но для сцены она не подходит. Поэтому в 2008 году Самойлова основала свою группу "TerraNova", которая была известна в пределах республики Коми. Ребята выбрали направление тяжелой альтернативной музыки. Спустя два года группа распалась.
Популярность пришла к Юлии Самойловой после ее участия в третьем сезоне проекта Аллы Пугачёвой "Фактор А" в 2013 году. Девушка вошла в число финалистов и заняла второе место. Примадонна отметила Юлию премией "Золотая Звезда Аллы" — знак личного признания. Спустя год Юля приняла участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских игр.
Внутренний конкурсный отбор исполнителей для участия на Евровидении-2017 проводил Первый канал. Глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта отметил, что Юлия самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Она лучше других сможет справиться с эмоциональным и физическим напряжением и достойно представит Россию.
Юлия Самойлова выступит с песней "Flame is burning" (Пламя горит). Автор слов и музыки Леонид Гуткин, песни которого ранее на "Евровидении" исполнили Полина Гагарина, Диана Гарипова.
Правда ли, что Юлию Самойлову могут не пустить в Киев?
Такие опасения действительно были. Дело в том, что советующее заявление прозвучало со стороны Украины от советника главы МВД и депутата Верховной рады Антона Геращенко.
Основанием для жестких мер могло стать выступление девушки в Крыму на фестивале "Мир спорта и добра", которое они расценили, как нарушение права на пересечение границы Украины.
Европейский вещательный союз, проводящий конкурс "Евровидение", 15 марта сообщил, что договорился с украинскими властями об исключении российской участницы Юлии Самойловой из стоп-листов.
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