Региональный этап стартап-тура "Открытые инновации", где эксперты фонда "Сколково" оценят лучшие работы и исследования молодых ученых, пройдет 16 и 17 марта на базе Алтайского государственного технического университета. Задача проекта — найти инновационные проекты по всей стране.

Презентация алтайских технологических стартапов станет главным событием стартап-тура. Это разработки в области агробиотехнологий, биомедицины, промышленных и IT-технологий, которые будут распределены по трем трекам: "Биомедицинскому", "IT" и "Индустриальному".

Из 201 заявки, поданной на конкурс перспективных инновационных проектов, которые будут оценивать эксперты фонда "Сколково", в полуфинал прошли только 30 работ, и 10 из них – Алтайского государственного университета.

Ожидается, что по итогам тура в Барнауле будут выявлены 15 победителей, которые отправятся в Москву на следующий этап самой крупной стартап-конференции России StartupVillage без предварительного отбора представить свой проект экспертам.

Конкурс проектов стартует на второй день тура, 17 марта, в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова. Начало в 11.00.