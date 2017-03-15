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Сотрудники правоохранительных органов Москвы в ночь на среду, 15 марта, задержали шеф-редактора агентства Regnum Юрия Баранчика. Об этом пишет "Лента.ру".

Есть информация, что Баранчика задержали по запросу белорусских властей. Так, в конце прошлого года уже были задержаны журналисты этого издания. Речь идет о Юрии Павловце и Дмитрии Алимкине. Их обвиняют в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (статься 130 Уголовного Кодекса Белоруссии). Авторы находятся под стражей.

Отметим, что к Баранчику не пустили даже адвоката. Все задержанные, как и Баранчик — граждане Белоруссии. В ИА Regnum обвинения в разжигании межнациональной розни называют инспирированными.