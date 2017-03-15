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Президент России Владимир Путин прохладно относится к мысли о возвращении монархии в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом представитель Кремля сказал, комментируя слова главы Крыма Сергей Аксенова, который ранее отметил, что России нужна монархия. Также Песков подчеркнул, что речи о введении монархии в отдельно взятом регионе РФ и вовсе быть не может.

"Монархии в отдельно взятом регионе РФ быть не может...Сказанное является личным мнением Аксенова...Он волен высказывать свое личное мнение", — цитирует слова пресс-секретаря Путина ТАСС.

Также Дмитрий Песков подчеркнул, что президент "без оптимизма относится" к мысли о возможном расширении его полномочий.

"В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали и он в том или ином контексте был вынужден отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям, это хорошо известно", — сказал Песков.

Напомним, о необходимости расширения полномочий президента высказался глава Крыма Сергей Аксенов, заявив: "Пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры".

На эти слова уже отреагировал и спикер Госдумы Вячеслав Володин, заметив: "Надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое".