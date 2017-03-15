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Следователи инициировали проверку после того, как в сети появилось видео, согласно которому можно предположить факт перевозки ребёнка в багажнике автомобиля. Об этом пишет ИА REGNUM.
В сети появилось видео, на котором видно, что мать ведет мальчика к машине, а затем отец сажает его в багажник, закрывает дверь и уезжает.
Родителей удалось установить. Они пояснили, что таким образом, они играют в игру под названием "посадка в танк", где отец сажает ребенка якобы в люк танка, а затем мальчик самостоятельно перебирается в салон автомобиля.
В машине мальчику помогает старший ребенок пристегнуться в детском кресле. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с родителями.
Комментарии
ахаха, иногда проще сделать то, что ребенок просит. что видимо и произошло
Они пояснили, что таким образом, они играют в игру под названием "посадка в танк", где отец сажает ребенка якобы в люк танка, а затем мальчик самостоятельно перебирается в салон автомобиля.
стопудово гонево. киндер обувь уделал а предки его в салон не стали пускать чтоб не замарать