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Следователи инициировали проверку после того, как в сети появилось видео, согласно которому можно предположить факт перевозки ребёнка в багажнике автомобиля. Об этом пишет ИА REGNUM.

В сети появилось видео, на котором видно, что мать ведет мальчика к машине, а затем отец сажает его в багажник, закрывает дверь и уезжает.

Родителей удалось установить. Они пояснили, что таким образом, они играют в игру под названием "посадка в танк", где отец сажает ребенка якобы в люк танка, а затем мальчик самостоятельно перебирается в салон автомобиля.

В машине мальчику помогает старший ребенок пристегнуться в детском кресле. Сотрудники правоохранительных органов провели беседу с родителями.