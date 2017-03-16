Студия Warner Bros. начала работу над римейком культового фантастического боевика "Матрица" 1999 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

Для перезапуска "Матрицы" компания планирует привлечь к сотрудничеству сценариста Зака Пенна, причастного к фильмам из серии "Люди Икс" и "Мстители". Отметим, что в главной роли предположительно сыграет звезда "Крида: Наследие Рокки" Майкл Б.Джордан.

На данный момент режиссёры Лана и Лилли Вачовски, которые сняли оригинальную "Матрицу" и два сиквела, к проекту не привлечены. Также в ленте, скорее всего, не примет участие главная звезда трилогии Киану Ривз, который недавно выразил желание вернуться в проект.

"Матрица" — трилогия, выходившая с 1999 по 2003 год, заработавшая более 1,5 миллиардов в прокате. Режиссерами лент выступили братья Вачовски, которые вскоре поменяли пол.