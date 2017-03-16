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Небольшие снегопады, гололед и похолодание ожидается в Алтайском крае в четверг, 16 марта.

"В юго-восточных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Температуры в крае будут ниже, чем в предыдущие сутки. Днем -3...-8 градусов, в предгорных районах -3...+2 градуса.

Ветер ожидается северный 3-8, метров в секунду, днем с усилением по югу до 13 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь возможен туман. Днем в краевой столице -3...-5 градусов. Ветер северный до восьми метров в секунду.