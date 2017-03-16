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Ученые выяснили, какие мысли посещают голову младенца во время сна

, ИА "Амител"
В результате исследований выяснилось, что дети продолжают познавать мир даже во сне

Фото: pixabay.com

Ученые из университета Ваикато ответили на вопрос, о чем же думают младенцы во сне. Как сообщает издание "Актуальные новости", исследователи выяснили, что пока малыши спят, они продолжают изучать окружающий их мир на основе данных полученных во время коротких промежутков бодрствования.

На данную работу ученые потратили 300 тыс. долларов, которые выделил им фонд Марсдена. Средства пошли на исследование эмоциональных переживаний, характерных для повседневной жизни. Участие в эксперименте приняли граждане, недавно ставшие родителями. Ученые играли с малышами в имитации, показывали различные эмоции и фотографии. оказалось, что выспавшиеся 6-месячные дети гораздо лучше распознают лица, чем уставшие, которые забывали полученную информацию.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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