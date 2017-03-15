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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не собирается извиняться за свою речь в Госдуме. Между тем, он отметил, что депутат "Единой России" Оксана Пушкина должна извиниться перед ним за свое поведение. Об этом пишет "Интерфакс".

"Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной — пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно — выкрикивает. Это недопустимо", — отметил глава ЛДПР.

Другие члены партии также поддержали Жириновского, сказав, что Пушкина действительно выкрикивала что-то во время речи лидера ЛДПР.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Владимир Жириновский после перепалки с депутатами от "Единой России" вывел свою фракцию из зала заседаний Госдумы. Это произошло в среду, 15 марта. В своем выступлении Жириновский остановился на том, что по его мнению, на представителей ЛДПР оказывается давление подмосковной Рузе. Также он негативно отозвался о властях Подмосковья и о "Единой России", назвав регион криминальным.