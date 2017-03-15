Фото: chinanews.com

Житель китайского города Урумчи подарил своей невесте камень весом 33 тонны. Сначала на эти деньги он хотел купить квартиру, в которой бы они со своей женой жили после свадьбы. Но потом решил преподнести любимой более экзотичный подарок. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

В прошлом году мужчина увидел этот камень у коллекционера. Последний, в свою очередь рассказал, что это обломок метеорита. Отметим, что камень китаец подарил вместе с обручальным кольцом.

"Я надеюсь, что наша любовь будет столь же огромной и прочной как этот камень", — сказал он.

Между тем, невесте очень понравился этот подарок и они ответила согласием на предложение жениха.