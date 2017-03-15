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Съемочная группа популярного ток-шоу Первого канала "Пусть говорят" прибыли в Алтайский край в село Линёвское, пишет газета Смоленского района "Заря".

Федеральные журналисты приехали на Алтай, чтобы снять программу о скандале, произошедшем в одной из семей в этом селе. Молодую женщину из Линёвского лишили родительских прав. Двух ее детей воспитываю родственники по линии отца. Спустя какое-то время женщина родила еще одного ребенка. Позже этот малыш скончался.

Одного из детей воспитывает тетя по линии отца. Пенсию же по потере кормильца на ребёнка получает бабушка по матери. Теперь тётя с дядей, воспитывающие малышку, не имеют на неё никаких прав. Они очень боятся, что мать отберет у них девочку. За помощью они обратились в ток-шоу "Пусть говорят".