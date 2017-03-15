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Депутат от "Единой России" Оксана Пушкина заявила, что она не будет извиняться за реплики с места перед лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом пишет РИА "Новости".

"Я — нет, никогда. Я, возможно, нарушила дисциплину. Она предполагает кнопочку по ведению нажать, но теперь буду знать", — подчеркнула Пушкина.

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По словам депутата от "Единой России", есть вероятность, что самого Жириновского вводят в заблуждение по ситуации в Рузском районе Подмосковья. Также она призналась, что бросала реплики с места во время выступления лидера ЛДПР.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что Владимир Жириновский после перепалки с депутатами от "Единой России" вывел свою фракцию из зала заседаний Госдумы. Это произошло в среду, 15 марта. В своем выступлении Жириновский остановился на том, что по его мнению, на представителей ЛДПР оказывается давление подмосковной Рузе. Также он негативно отозвался о властях Подмосковья и о "Единой России", назвав регион криминальным.

Позже он заявил, что ждет извинений от Оксаны Пушкиной, которая во время его выступления что-то выкрикивала. По его мнению, такое повеление "недопустимо". Сам он признался, что не намерен извиняться.