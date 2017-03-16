Фото: avito.ru

Коттедж площадью 297 квадратных метров на участке семь соток продают в Барнауле на улице Тяптина за 9,95 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

На первом этаже находится прихожая, большая кухня, зал с камином, санузел, баня. Имеется второй выход в огород.

На втором этаже расположены холл, три спальни, два санузла, цветочная оранжерея, гардероб, балкон.

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В доме имеется отапливаемый подвал. На участке расположена зона барбекю, теплица на фундаменте, гараж на две машины, смотровая яма, погреб.