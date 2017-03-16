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Самый закрытый населенный пункт Алтайского края в лице ЗАТО Сибирский, как и прочие города региона, с 1 июля переживет рост коммунальных тарифов.

Ранее портал Amic.ru рассказывал о запланированном увеличении стоимости ЖКУ в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Заринске, Алейске, Славгороде и Яровом.

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С 1 июля расценки на коммуналку в Сибирском будут выглядеть так:

Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.