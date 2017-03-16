Четверг, 16 Март, 07:03

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,11
€ 62,84
Brent
$ 51,5
-10°
Обь
29см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Алтайским чиновникам придется отменить отпуска на время паводка

, ИА "Амител"
Александр Карлин распорядился перепланировать отдых тем управленцам, кто собирался отдохнуть в период с 15 марта по 1 июля

 Фото: sovsibir.ru

Алтайским чиновникам, которые запланировали весной и в начале лета сходить в отпуск, придется пересмотреть свои планы – это связано с надвигающимся на регион паводком.

"Губернатор Алтайского края распорядился отменить отпуска руководителей органов исполнительной власти и руководителей структурных подразделений администрации губернатора и правительства региона, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года", — сообщили в пресс-аппарате краевых властей.

Такое указание дано ввиду угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводком.

Читайте также: Готовим весла: огромные сугробы в Барнауле начинают таять. Фото

Напомним, что в этом году паводковый период обещает быть крайне сложным, а по некоторым оценкам, может даже превзойти по своим масштабам наводнение 2014 года.

Помимо чиновников краевого калибра, рекомендация об отмене отпусков спущена на уровень глав администраций городских округов и муниципальных районов.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае – 2017
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
07:03
Дом с камином и цветочной оранжерей продают в Барнауле за 9,9 млн руб. Фото 0
06:44
Алтайским чиновникам придется отменить отпуска на время паводка 0
06:26
Юлия Самойлова на Евровидении: что думают об этом барнаульские эксперты 0
06:01
ЖКУ для военных тоже подорожают: как изменятся тарифы в ЗАТО Сибирском? 0
05:13
Легендарная группа "Слот" отыграет в Барнауле юбилейный концерт 0
04:34
Снег, похолодание и гололед ждут жителей Алтайского края 16 марта 0
03:04
В космосе сложно заниматься сексом и зачать ребенка - ученые 0
02:01
Разрыв между богатыми и бедными в России сокращается 0
01:05
Фильм "Матрицу" переснимут без Киану Ривза и сестер Вачовски 0
00:03
Ученые выяснили, какие мысли посещают голову младенца во время сна 0
23:05
Беспроводные наушники взорвались у пассажирки самолета по пути в Мельбурн 0
22:04
Родители в Ярославской области возили ребенка в багажнике, играя в танк 2
21:01
Жених в Китае подарил своей невесте камень весом 33 тонны вместо квартиры 0
20:03
Оксана Пушкина призналась, что "никогда" не извинится перед Жириновским 1
19:47
Журналисты ток-шоу "Пусть говорят" сняли в алтайском селе передачу 0
19:23
Жириновский заявил, что не будет извиняться, но ждет извинений от Пушкиной 0
19:09
Коротко о главном: алтайская миграция, паводок и споры о монархии в России
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 марта
18:51
Волейболиста сняли с рейса авиакомпании "Победа" из-за длинных ног 2
18:34
Более 73 тыс. человек подали заявки на получение гектара на Дальнем Востоке 0
18:19
Льготные тарифы до Крыма пополнятся 15 мая еще тремя маршрутами 0
18:02
Эксперты фонда "Сколково" оценят работы молодых алтайских ученых 0
17:48
Путин прохладно относится к мысли введения монархии в России — Песков 5
17:41
Барнаульцы проведут митинг в честь трехлетия "Крымнаш" 4
17:32
Кто такая Юлия Самойлова и чем она известна? 0
17:25
СМИ: в Москве задержан шеф-редактор ИА Regnum Юрий Баранчик 4
17:13
"Самый могущественный": что рассказывает новый фильм CNN про Путина? 1
17:02
Величина прожиточного минимума в Алтайском крае сократилась на 200 рублей 5
16:55
Ребенок в приемной семье в Ульяновской области умер от полученных ожогов 0
16:32
Жириновский собрался "въехать в Кремль" и увел фракцию ЛДПР из зала Госдумы 11
16:25
"Забег" младенцев пройдет в Барнауле 2 апреля 5
16:13
Машины Lexus и Land Cruiser на Алтае пытались обменять на 5 кило героина 4
16:08
Вячеслав Володин исключил возможность возрождения монархии в России 10
15:51
Пожар случился в многоквартирном доме в Бийске 15 марта 0
15:36
Досрочные выборы из-за импичмента президента пройдут в Южной Корее 9 мая 13
15:24
СМИ: Юлия Самойлова исключена из "черных списков" на время "Евровидения" 12
15:14
Губернатор раскритиковал ряд муниципалитетов за работу с малым бизнесом 2
15:03
Торговля, ЖКХ и финансы: на что больше всего жалуются потребители на Алтае? 0
14:50
Прохожие пострадали при обрушении плитки театра музкомедии в Екатеринбурге 3
14:33
Александр Карлин встретился с росгвардейцами легендарной "дзержинки". Фото 3
14:24
Белый дом опубликовал данные о налогах Трампа за 2005 год 0
14:14
Родители повлияли на выбор профессии трети барнаульцев — опрос 0
14:06
Полиция в Бийске задержала грабителя компьютерной техники из местных школ 0
14:00
Какие поделки можно сделать из круп? 3
13:52
Скандинавский минимализм: обзор нового Volvo XC60 от Александра Михельсона 5
13:33
Следствие настаивает на продлении ареста замначальника УМВД Барнаула 4
13:24
Приставы в Барнауле задержали должника при попытке к бегству. Фото 5
13:15
Полиция в Москве ввела план "Перехват" после ограбления ювелирного магазина 0
13:08
Подробности наезда грузовика на ребенка в центре Барнауле сообщили в ГИБДД 7
13:00
Компания Tele2 подвела итоги технического развития за 2016 год 2
12:51
Начало марта в Алтайском крае было теплее нормы 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.