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Алтайским чиновникам, которые запланировали весной и в начале лета сходить в отпуск, придется пересмотреть свои планы – это связано с надвигающимся на регион паводком.

"Губернатор Алтайского края распорядился отменить отпуска руководителей органов исполнительной власти и руководителей структурных подразделений администрации губернатора и правительства региона, запланированные на период с 15 марта по 1 июля 2017 года", — сообщили в пресс-аппарате краевых властей.

Такое указание дано ввиду угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных паводком.

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Напомним, что в этом году паводковый период обещает быть крайне сложным, а по некоторым оценкам, может даже превзойти по своим масштабам наводнение 2014 года.

Помимо чиновников краевого калибра, рекомендация об отмене отпусков спущена на уровень глав администраций городских округов и муниципальных районов.