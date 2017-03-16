Людям сложно продолжать свой род в Космосе, во всяком случае опыты на грызунах показали: в невесомости репродуктивная функция может быть утрачена. Об этом пишут "Актуальные новости" ссылкой на портала Raw story.

Эксперты сообщили, что в космосе заниматься сексом, хотя официально этого никто и не делал.

Но более важно, что в космическом пространстве из-за отсутствия гравитации людям будет сложно продолжать род. Исследование доказало, что репродуцирование в космосе может быть сложным.

Семь лет назад на Международную космическую станцию отправили мышей. У некоторых прекратилась овуляция, другие потеряли структуры, образующиеся в яичнике после выхода яйцеклетки.