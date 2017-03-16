В России сокращается разница доходов между богатыми и бедными. Об этом 15 марта, сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Как пишет "Интерфакс", если в 2000 году соотношение между богатыми и бедными россиянами составляло один к 30, то в 2015-м — один к пятнадцати. В 2016 году, по словам Топилина, разрыв стал еще меньше.

Но и это, по мнению министра, слишком много. Он отметил, что в развитых странах этот разрыв еще меньше — от семи до десяти.

При этом Топилин заявил, что государство не может ограничивать зарплаты в коммерческом секторе и предложил работнику и работодателю договариваться самим. Возможно, решить проблему помогут коллективные договора и соглашения.