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Возгорание жилого многоэтажного дома произошло в Индустриальном районе Барнаула вечером в среду, 15 марта, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 18:02. Через 12 минут пожар был локализован, еще через две минуты ликвидирован.

На пожар выезжали 16 сотрудников РСЧС, в том числе от МЧС России привлекались 13 человек личного состава и пять единиц техники.