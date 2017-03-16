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Следователи предъявили обвинение в совершении ряда преступлений 63-летнему главарю вооруженной банды в Рубцовске, которого подозревают в нападении на граждан и совершении ряда разбойных нападений, убийств, в том числе в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, в покушении на хищение и хищении огнестрельного оружия, в хулиганстве, хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве полагают, что 12 лет назад обвиняемый создал и возглавил преступную группу из двух человек. Он изготовил взрывное устройство, с помощью которого подорвал машину с экипажем отдела вневедомственной охраны. Сотрудники полиции получили телесные повреждения, от которых один из них скончался в автомобиле "скорой помощи". Спустя две недели мужчина еще два раза подорвал входные двери в подъезды многоэтажек в Рубцовске для того, чтобы испытать свою взрывчатку.

Через год обвиняемый вместе с напарником совершили разбойное нападение на почтальона и, срезав с пояса сумку, украли у женщины более 12 тысяч рублей. Это увидел прохожий, который поднял шум. Тогда злоумышленники выстрелили в него. Мужчину спасло то, что он шел с лопатой и пуля попала в ее железное основание.

Еще через год задержанный совершил разбойное нападение на городское почтовое отделение. Но взрывное устройство не сработало. Чуть позже мужчина вместе с напарником напал на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе Алтайского края. Там он похитил табельное огнестрельное оружие – карабин. Во время этого нападения он ранил караульного.

В 2010 году обвиняемый на заправке напал на водителя-экспедитора и украл у него около 60 тысяч рублей. В 2015 году пенсионер создал новую преступную группы из-за смерти напарника. В состав новой банды вошел его племянник, который недавно освободился из тюрьмы.

Теперь уже в составе новой преступной группы родственники совершили разбойное нападение на почтальона и украли более 110 тысяч рублей. Чуть позже они еще раз напали на другого почтальона и украли более 120 тысяч рублей.

Мужчины готовились совершить еще одно нападение на почтальона, но силовикам удалось его предотвратить и задержать.