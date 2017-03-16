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Следователи предъявили обвинение в совершении ряда преступлений 63-летнему главарю вооруженной банды в Рубцовске, которого подозревают в нападении на граждан и совершении ряда разбойных нападений, убийств, в том числе в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, в покушении на хищение и хищении огнестрельного оружия, в хулиганстве, хранении, перевозке и изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
В ведомстве полагают, что 12 лет назад обвиняемый создал и возглавил преступную группу из двух человек. Он изготовил взрывное устройство, с помощью которого подорвал машину с экипажем отдела вневедомственной охраны. Сотрудники полиции получили телесные повреждения, от которых один из них скончался в автомобиле "скорой помощи". Спустя две недели мужчина еще два раза подорвал входные двери в подъезды многоэтажек в Рубцовске для того, чтобы испытать свою взрывчатку.
Через год обвиняемый вместе с напарником совершили разбойное нападение на почтальона и, срезав с пояса сумку, украли у женщины более 12 тысяч рублей. Это увидел прохожий, который поднял шум. Тогда злоумышленники выстрелили в него. Мужчину спасло то, что он шел с лопатой и пуля попала в ее железное основание.
Еще через год задержанный совершил разбойное нападение на городское почтовое отделение. Но взрывное устройство не сработало. Чуть позже мужчина вместе с напарником напал на стрелка военизированной охраны войсковой части, дислоцированной в Поспелихинском районе Алтайского края. Там он похитил табельное огнестрельное оружие – карабин. Во время этого нападения он ранил караульного.
В 2010 году обвиняемый на заправке напал на водителя-экспедитора и украл у него около 60 тысяч рублей. В 2015 году пенсионер создал новую преступную группы из-за смерти напарника. В состав новой банды вошел его племянник, который недавно освободился из тюрьмы.
Теперь уже в составе новой преступной группы родственники совершили разбойное нападение на почтальона и украли более 110 тысяч рублей. Чуть позже они еще раз напали на другого почтальона и украли более 120 тысяч рублей.
Мужчины готовились совершить еще одно нападение на почтальона, но силовикам удалось его предотвратить и задержать.
Комментарии
УЖАС! 12 лет не могли вычислить и арестовать!Как так ? Где профессионалы ФСБ и МВД?
16.03.2017 09:07 Тут дел в Сирикропии невпроворот, а вы со своими бандами Рубцовскими, отвалите, не до вас.
ГОСТЬ 16 марта 2017 г. 09:07 УЖАС! 12 лет не могли вычислить и арестовать!Как так ? Где профессионалы ФСБ и МВД?
У нас все разбираются в футболе и раскрытии тяжких преступлений...в том числе и ты, только скажи мне знаток, что же ты не пытаешься залезть в темы о нейрохирургии? Как раз оперативные работники МВД и вычислили банду, просто как всегда СК пиарится, и выдает чужие заслуги за свои, а они ведь только задокументировали и передали в суд то что наработали опера, еще и представляю сколько крови попили следаки во время следствия ментам.
Браво! С 2005 года не могли выйти на след банды! и смех и грех...
16.03.2017 09:29 гоги - а в чем проблема, последняя "кулацкая" банда на Алтае была уничтожена в середине 50-х, типа 20 с лишним годочков ловили, а граждане-то не просто грабили, а вели войну с советской властью.....что удивительного-то? Вот кого-то в конце концов достанут современные утырки и покатятся головушки....ничего личного, просто задолбали
12 лет взрывал и стрелял и не оставлял следов. Джеймс Бонд?
16.03.2017 09:52 - гость - да не, это они на него всех глухарей счас вешать станут