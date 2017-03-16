Судья в штате Гавайи заблокировал действие нового иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, пишет "Интерфакс".

Отметим, что с 16 марта закон запрещал въезжать в страну гражданам шести стран.Отметим, что власти в этом штате ранее попытались через суд отменить действие новых миграционных нововведений.

Это уже второй иск, который составили власти штата Гонолулу. Ранее гавайские власти пытались отменить первую версию указа, но суд отложил его рассмотрение.

Напомним, 6 марта США Дональд Трамп подписал вторую версию своего миграционного закона. Нововведение запрещает гражданам Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена временно въезжать в Америку.