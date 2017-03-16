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Новый миграционный закон Трампа заблокировал суд на Гавайях

, ИА "Амител"
Свое действие новый закон должен был начать 16 марта

Судья в штате Гавайи заблокировал действие  нового иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, пишет "Интерфакс".

Отметим, что с 16 марта закон запрещал въезжать в страну гражданам шести стран.Отметим, что власти в этом штате ранее попытались через суд отменить действие новых миграционных нововведений.

Это уже второй иск, который составили власти штата Гонолулу. Ранее гавайские власти пытались отменить первую версию указа, но суд отложил его рассмотрение.

Напомним, 6 марта США Дональд Трамп подписал вторую версию своего миграционного закона. Нововведение запрещает гражданам Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена временно въезжать в Америку. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.03.2017 09:38
Алекс

Принцип разделения власти, обеспечение конституционных норм в действии!

0  0
16.03.2017 09:43
- гость -

16.03.2017 09:38 Алекс

А почему они не отдадут Гавайи настоящим их хозяинам - гавайцам? Что мешает, демократия?

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16.03.2017 10:00
- гость -

Алекс 16 марта 2017 г. 09:38 Принцип разделения власти, обеспечение конституционных норм в действии!

Это принцип разделения страны, гавайцы живут в другой стране, у них своя власть. Это очень хорошо для единения американцев

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