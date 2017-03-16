Фото: Вячеслав Мельников ИА "Амител"

Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Олег Торубаров в четверг, 16 марта, ответит на вопросы жителей региона в ходе "прямой линии", сообщает пресс-служба ведомства.

Главный полицейский Алтайского края два часа будет отвечать на вопросы жителей региона с 17.00 до 19.00. Вопросы должны касаться компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции, а также в сфере антикоррупционного законодательства.

Телефоны, по которым можно задать вопросы:8 (385-2) 393-173 с 17.00 до 19.00.

Также в прямой линии примут участие руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.