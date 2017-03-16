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Глава алтайского МВД Олег Торубаров ответит на вопросы жителей региона

, ИА "Амител"
"Прямая линия" пройдет 16 марта с 17.00 до 19.00

Фото: Вячеслав Мельников   ИА "Амител"  

Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенантом полиции Олег Торубаров в четверг, 16 марта, ответит на вопросы жителей региона в ходе "прямой линии", сообщает пресс-служба ведомства.

Главный полицейский Алтайского края два часа будет отвечать на вопросы жителей региона с 17.00 до 19.00. Вопросы должны касаться компетенции органов внутренних дел и работы различных подразделений полиции, а также в сфере антикоррупционного законодательства.

Телефоны, по которым можно задать вопросы:8 (385-2) 393-173 с 17.00 до 19.00.

Также в прямой линии примут участие руководители подразделений следствия, дознания, ГИБДД, подразделения по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, тыла, пенсионного обеспечения и других служб.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.03.2017 09:58
333

В Алтайском крае нет отдельного Министерства внутренних дел. В Алтайском крае есть Главное управление Министерства внутренних дел по Алтайскому краю. Журналистам пора бы это запомнить, а также уяснить, что такая должность как полисмен (часто встречается в статьях amik) существует в Великобритании, а не в Российской Федерации.

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