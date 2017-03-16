Фото: tal-alt.ru

Должность главы администрации Тальменского района Алтайского края досрочно покинул Игорь Жарков.

Информацию об отставке порталу Amic.ru подтвердили в районной администрации. О решении сложить полномочия господин Жарков объявил на сессии районного совета депутатов.

Отметим, что на посту руководителя администрации Игорь Владимирович находился с 2012 года. Впрочем, до этого он на протяжении долгого времени был главой района.

Игорь Владимирович Жарков родился 9 января 1962 года в Тальменке. Окончил исторический факультет Алтайского госуниверситета. Карьеру начал в 1984 году преподавателем политэкономии Тальменского сельскохозяйственного техникума. В марте 1991 года был избран заместителем председателя районного совета, а декабре — назначен заместителем главы администрации Тальменского района по социальным вопросам. В марте 1996 года Жарков был избран главой Тапьменского района, в марте 2000 года — переизбран. С 2004 по 2006 годы работал генеральным директором завода "Тальменка- Холдинг — ЖБИ", с марта 2006 года — директором профессионального лицея №51. 2 мая 2012 года Жарков был назначен главой администрации Тальменского района. Женат, воспитывает сына.