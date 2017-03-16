По новым нормам закона* все собственники нежилых помещений в многоквартирных домах обязаны перейти с 1 января на прямые договоры с АО "Барнаульская горэлектросеть". Предпринимателям был дан срок до 1 марта, чтобы переоформить все необходимые документы. Тем, кто проигнорировал Постановление Правительства, уже в апреле придется заплатить за электричество до 10 раз больше, сообщили ИА "Амител" в пресс-службе БГЭС.

По данным Барнаульской горэлектросети количество "проштрафившихся" в краевой столице достигает 512 нежилых помещений. На сегодняшний день в БГЭС поступило лишь пять заявок на заключение договоров энергоснабжения. Остальным собственникам с 1 марта будут начислены к оплате весьма внушительные суммы. Их потребление согласно изменениям в законодательстве с 1 января расценивается как бездоговорное. А значит, за электроэнергию предпринимателям придется заплатить не по счетчику, а по формуле аналогичной той, что применяется при хищении электричества.

Еще один важный момент: вносить плату за электроэнергию в УК или ТСЖ собственники нежилых помещений больше не имеют права. Однако именно на жилищные организации была возложена ответственность о своевременном информировании своих "абонентов" об изменениях в законодательстве и необходимости перейти на прямые договоры с БГЭС.

В компании напоминают, что для заключения договора энергоснабжения с АО "Барнаульская горэлектросеть" необходимо обратиться в сервисный центр компании по адресу: ул. Ползунова, 50 (каб.109). Весь перечень необходимых документов можно посмотреть на официальном сайте БГЭС по ссылке: http://www.bges.ru/pages/61

* пункт № 4 Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2016г. №1498, абзац 3 пункта 6 "Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", утв. Постановлением Правительства № 354 от 06.05.2011г.