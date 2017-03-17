Жители Алтайского края оценили смартфоны Tele2

Компания Tele2 рассказала о росте в своей сети количества смартфонов. В декабре 2016 года их доля превысила 49%.

Быстрый рост количества смартфонов в сети Tele2 вызван, в первую очередь, началом продаж брендированных устройств Tele2 Mini, Tele2 Midi и Tele2 Maxi. В течение всего года компания расширяла линейку абонентского оборудования с поддержкой быстрого мобильного интернета. Наиболее популярным смартфоном в салонах связи Tele2 стал гаджет Tele2 Mini. На эту модель смартфона пришлось более половины продаж брендированных устройств оператора.

В течение 2016 года Tele2 провела ряд совместных акций с производителями мобильного оборудования. В салонах связи компании по эксклюзивным ценам жители Алтайского края могли приобрести модели брендов Micromax и Haier.

В августе компания заметно расширила ассортимент мобильных устройств в своем интернет-магазине и обеспечила возможность курьерской доставки смартфонов. В течение шести дней после оформления заявки курьер бесплатно доставит смартфон в указанное клиентом место. Оплата покупки происходит в момент получения товара. За прошлый год продажи в интернет-магазине выросли на 40%.

"В салонах связи Tele2 можно приобрести самые разные смартфоны и гаджеты – от недорогих моделей до флагманов мировых брендов. Именно мобильный интернет сейчас нужен клиентам, он является для нас важнейшим драйвером роста. Мы уверены в качестве нашего мобильного интернета и предлагаем всем желающим попробовать его. Если клиента что-то не устроит – мы вернем деньги",- рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае, Евгений Богач.

Увеличение количества смартфонов в сети Tele2 повлияло и на потребление интернет-трафика. Количество активных интернет-пользователей за год увеличилось в три раза, а объем интернет-трафика на абонента вырос в 2,5 раза.