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Новости

Жители Алтайского края оценили смартфоны компании Tele2

, ИА "Амител"
За 2016 год доля смартфонов в сети Tele2 выросла в два раза

Жители Алтайского края оценили смартфоны Tele2

Компания Tele2 рассказала о росте в своей сети количества смартфонов. В декабре 2016 года их доля превысила 49%.

Быстрый рост количества смартфонов в сети Tele2 вызван, в первую очередь, началом продаж брендированных устройств Tele2 Mini, Tele2 Midi и Tele2 Maxi. В течение всего года компания расширяла линейку абонентского оборудования с поддержкой быстрого мобильного интернета. Наиболее популярным смартфоном в салонах связи Tele2 стал гаджет Tele2 Mini. На эту модель смартфона пришлось более половины продаж брендированных устройств оператора.

В течение 2016 года Tele2 провела ряд совместных акций с производителями мобильного оборудования. В салонах связи компании по эксклюзивным ценам жители Алтайского края могли приобрести модели брендов Micromax и Haier.

В августе компания заметно расширила ассортимент мобильных устройств в своем интернет-магазине и обеспечила возможность курьерской доставки смартфонов. В течение шести дней после оформления заявки курьер бесплатно доставит смартфон в указанное клиентом место. Оплата покупки происходит в момент получения товара. За прошлый год продажи в интернет-магазине выросли на 40%.

"В салонах связи Tele2 можно приобрести самые разные смартфоны и гаджеты – от недорогих моделей до флагманов мировых брендов. Именно мобильный интернет сейчас нужен клиентам, он является для нас важнейшим драйвером роста. Мы уверены в качестве нашего мобильного интернета и предлагаем всем желающим попробовать его. Если клиента что-то не устроит – мы вернем деньги",- рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Алтайском крае, Евгений Богач.

Увеличение количества смартфонов в сети Tele2 повлияло и на потребление интернет-трафика. Количество активных интернет-пользователей за год увеличилось в три раза, а объем интернет-трафика на абонента вырос в 2,5 раза.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.03.2017 09:27
- гость -

куанто квэста?

0  0
17.03.2017 09:39
Filin

камеры ваще никакие

0  0
17.03.2017 10:01
- гость -

уже 5G на пороге, а у них еще 3G...

0  0
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