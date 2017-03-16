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Движение для всех видов транспорта перекроют в Барнауле в субботу, 18 марта, на проспекте Социалистический от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Об этом сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Движение будет невозможно из-за проведение митинга в честь третьей годовщины со дня присоединения Крыма к России.

В связи с этим, движение общественного транспорта (автобусов) будет организовано по следующим схемам:

маршруты №17, 73: …проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицы Ползунова – площадь Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

маршрут №55: …проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту;

маршрут №34: …улица Ползунова – проспект Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту;

маршруты №109, 109оп: …проспект Ленина – улица Пушкина – площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицы Гоголя – проспект Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам;

маршрут №20: площадь Спартака – проспект Красноармейский – разворот на перекрестке с улицы Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту.

Напомним, 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России.